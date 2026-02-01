Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không điều hành chính sách tiền tệ “gây sốc”

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để điều hành mềm mại các chính sách về lãi suất, không điều hành chính sách tiền tệ “gây sốc”, “giật cục”.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong thông báo số 53/TB-VPCP ngày 30/1/2026 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo vào ngày 26/1/2026 tại trụ sở Chính phủ.

* Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; trong đó lưu ý sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để điều hành mềm mại các chính sách về lãi suất phù hợp với diễn biễn tình hình kinh tế vĩ mô, quy mô nền kinh tế và yêu cầu phát triển của đất nước; ưu tiên lãi suất phù hợp cho các lĩnh vực cần thúc đẩy phát triển (như các động lực tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ...). Ổn định tỷ giá và tăng dự trữ ngoại hối. Không điều hành chính sách tiền tệ “gây sốc”, “giật cục”; cần có lộ trình bước đi linh hoạt, mềm mại, hiệu quả, an toàn hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, công bố công khai và tùy diễn biến tình hình thực tế để có điều chỉnh kịp thời; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Có công cụ kiểm soát rủi ro và an toàn hệ thống; tuyệt đối không để hình thành “hai giá" tiền gửi, ngoại tệ, vàng...

* Khẩn trương đưa vào vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Cùng với chính sách tiền tệ, Thủ tướng cũng chỉ đạo về chính sách tài khóa. Theo đó Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; tăng thu, tiết kiệm chi ngay từ đầu năm theo Nghị quyết của Chính phủ; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ và các dịch vụ xuyên biên giới.

Đồng thời, các đơn vị nghiên cứu, xây dựng lộ trình phù hợp để triển khai các loại thuế mới liên quan đến tài sản mã hóa, phát thải carbon... Tiết kiệm ngay từ đầu năm 10% chỉ thường xuyên để chi cho an sinh xã hội và 5% chi đầu tư phát triển để bổ sung đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân năm 2025 đạt 100% kế hoạch và quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2026 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Phấn đấu trước ngày 10/2/2026 đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Khẩn trương đưa vào vận hành thông suốt và phát huy hiệu quả Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; ban hành ngay các văn bản cần thiết cho hoạt động của Trung tâm. Chậm nhất ngày 9/2/2026 phải hoàn thành tất cả các thủ tục, công việc để Trung tâm đi vào hoạt động.

Giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025, trong đó tập trung cho: an ninh, quốc phòng (dự án cụ thể); chỉ đầu tư phát triển có trọng tâm trọng điểm vào những công trình dự án lớn của quốc gia; chi an sinh xã hội (nhất là trường học, bệnh viện, 148 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại ở các xã biên giới).

Bộ Tài chính tận dụng dư địa về nợ công, bội chi để phát hành trái phiếu Chính phủ nhằm huy động nguồn vốn cho đầu tư các công trình trọng điểm. Có phương án để chủ động vay, sửa đổi một số các quy định để tạo thuận lợi cho việc vay ODA; tăng cường thu hút vốn từ các Quỹ, nhà đầu tư quốc tế. Ngoài ra, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành xây dựng Cổng đầu tư một cửa quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/2/2026.

Cùng với các chỉ đạo về chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô; đồng thời giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo các Bộ, cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo dự báo, năm 2026, tình hình thế giới dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; ở trong nước thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Mục tiêu năm 2026 là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn quy định; ổn định để phát triển, phát triển để ổn định; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân; bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, không để ảnh hưởng đến môi trường.