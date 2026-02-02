Chiều 2/2: Giá vàng thế giới giảm sâu, xuống sát mức 4.500 USD/ounce

Ảnh minh hoạ

Ghi nhận lúc 13h10 (theo giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay đã giảm về quanh 4.525 USD/ounce, mất gần 7,5% so với mức đóng cửa cuối tuần trước. Trước đó, trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1, giá vàng giao ngay đã giảm 8,8% xuống 4.889 USD/ounce.

Đợt bán tháo mạnh nhất lịch sử diễn ra chỉ hai ngày sau khi kim loại này ghi nhận mức tăng kỷ lục trong một phiên. Giá vàng từng đạt mức cao 5.602 USD/ounce hôm thứ Năm, tăng 29,5% chỉ trong tháng 1.

Theo giới phân tích, việc tăng quá mạnh trong một thời gian quá ngắn của giá vàng, đặc biệt chỉ trong tháng đầu năm, là không bền vững và việc điều chỉnh là tất yếu.

"Vài ngày qua thị trường kim loại đã trở nên cực kỳ biến động", ông Neil Welsh, Giám đốc bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, nói với Kitco News.

"Đối với các kim loại quý, sự điều chỉnh là điều hoàn toàn dễ hiểu sau đợt tăng quá nhanh và quá mạnh trong tháng 1. Vàng và bạc đã bị đẩy lên vùng quá mua, với mức tăng lần lượt gần 20% và trên 40%. Tâm lý đầu cơ, đòn bẩy và hoạt động quyền chọn đều đạt mức đỉnh ngắn hạn", ông Neil Welsh nói thêm.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới chuyên gia có quan điểm phân hóa về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, trong khi các nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì tâm lý lạc quan.

Trong 18 chuyên gia tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, 7 chuyên gia, tương đương 39%, dự báo giá vàng sẽ quay trở lại vùng 5.000 USD trong tuần này; 7 người khác dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm; 4 nhà phân tích còn lại, chiếm 22%, cho rằng vàng có thể biến động theo cả hai hướng.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 340 lượt bình chọn, với các nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm lạc quan bất chấp biến động mạnh và đợt giảm sâu của giá vàng. Có 249 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 73%, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này; 53 người, tương đương 16%, cho rằng giá sẽ giảm; và 38 người còn lại, chiếm 11%, dự đoán giá sẽ đi ngang. Trong phiên giao dịch ngày 2/2, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc mạnh, khi áp lực chốt lời ồ ạt xuất hiện sau giai đoạn tăng nóng kỷ lục cuối tháng 1.