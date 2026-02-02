Chủ tịch MB Lưu Trung Thái: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm mạnh, đặt mục tiêu về dưới 1%

Tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư ngày 2/2, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã thông tin chi tiết về các chỉ số tài chính, hoạt động của ngân hàng trong năm 2025 và định hướng năm 2026.

Về quy mô và kết quả tài chính, tổng tài sản của MB năm 2025 đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 43% so với năm 2024. Đây là năm đầu tiên cả tín dụng và huy động vốn của ngân hàng đều vượt mức 1 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.

Các chỉ số hiệu quả được duy trì với ROE đạt 21,15%, ROA trên 2% và chỉ số NIM ở mức 4,03%. Tỷ lệ CASA (tiền gửi không có kỳ hạn) có sự sụt giảm nhẹ, đạt 37,8% so với mức 39,3% của năm trước. Tuy nhiên đây vẫn là mức cao nhất thị trường. Tổng thu nhập hoạt động năm 2025 đạt khoảng 67.700 tỷ đồng, trong đó thu ngoài lãi chiếm khoảng 24%.

Mảng kinh doanh số đóng góp 50,3% tổng doanh thu của ngân hàng trong năm 2025. Lũy kế giai đoạn 2015-2025, MB đã đầu tư 16.800 tỷ đồng vào hạ tầng công nghệ thông tin. Tỷ lệ giao dịch thực hiện qua kênh số đạt mức 99%.

Trong mô hình ngân hàng dịch vụ (BaaS), MB đã kết nối với 1.496 đối tác thông qua 1.460 API, đạt doanh số giao dịch 960.000 tỷ đồng. Doanh số giải ngân cho vay trên kênh số đạt 822.000 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2024. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình vận hành được lãnh đạo ngân hàng cho biết đã giúp tiết kiệm khoảng 60% thời gian và chi phí so với phương thức truyền thống.

Tính đến cuối năm 2025, MB có 35,09 triệu khách hàng, bao gồm 31,1 triệu khách hàng cá nhân sử dụng App và hơn 383.000 khách hàng doanh nghiệp sử dụng BIZ. Sau khi quy định về Ngân hàng đại lý được ban hành, MB đã triển khai 1.800 điểm ngân hàng đại lý trên toàn quốc để hỗ trợ nộp, rút tiền và thanh toán. Ngân hàng cũng chiếm khoảng 40% thị phần loa thanh toán tại Việt Nam với 200.000 thiết bị.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất là 1,29%, trong đó nợ xấu riêng lẻ là 1,13%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu riêng lẻ đạt 100% và hợp nhất đạt 94%. Hệ số an toàn vốn (CAR) được duy trì trên mức 11%.

So với quý 3/2025, tỷ lệ nợ xấu của MB có sự cải thiện mạnh. Trước đó, cuối tháng 9/2025, tỷ lệ nợ xấu của MB hợp nhất là 1,87%.

Chủ tịch HĐQT MB, ông Lưu Trung Thái cho biết, mục tiêu của ngân hàng là đưa tỷ lệ nợ xấu ngân hàng riêng lẻ về dưới 1%.

Các công ty thành viên cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 32% và lợi nhuận tăng khoảng 61% so với năm 2024. MB tiếp tục duy trì cơ chế trả cổ tức hàng năm để cân bằng lợi ích giữa ngân hàng và cổ đông.

Chia sẻ thêm về chiến lược của các công ty con, ông Lưu Trung Thái nói MB có kế hoạch IPO MCredit trong trung hạn. Tuy nhiên, quá trình này đang được tính toán, chờ thời gian phù hợp. Hiện MB ưu tiên hiệu quả hoạt động của MCredit trước, sau đó mới IPO.

Theo ông Thái, thời gian qua thị trường tài chính tiêu dùng cũng có sự sàng lọc mạnh, không ít công ty lớn hoạt động không hiệu quả và mô hình cho vay đang có sự thay đổi nhanh chóng. MCredit sẽ tìm cách để có mô hình kinh doanh bền vững, hiệu quả để triển vọng sẽ IPO.



