Chiều 2/2: Giá vàng giảm tới 6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn còn 16,5 triệu đồng/chỉ

Ghi nhận lúc 16h30, so với mức đóng cửa ngày hôm qua, giá vàng trong nước giảm rất mạnh trên diện rộng. Trong đó, vàng miếng đồng loạt mất 6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn giảm từ 4,5 đến 5,7 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua vào 163 triệu đồng/lượng và bán ra 166 triệu đồng/lượng, thấp hơn 6 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua. Vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt giảm về 163 – 166 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 6 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty SJC niêm yết giá 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, giảm 5,5 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua. PNJ và DOJI cùng hạ giá vàng nhẫn xuống 162,8 – 165,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 5,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, giảm 4,5 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa trước đó.

Nhà vàng (triệu đồng/lượng) Vàng nhẫn Vàng miếng SJC 162,5 165,5 163 166 PNJ 162,8 165,8 163 166 DOJI 162,8 165,8 163 166 Bảo Tín Minh Châu 164,5 167,5 163 166 Bảo Tín Mạnh Hải 164,5 167,5 163 166

Ghi nhận lúc 13h30, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh so với cuối tuần trước, đồng thời hạ rõ rệt so với mặt bằng buổi sáng, phản ánh tác động trực tiếp từ đà lao dốc sâu của giá vàng thế giới.

So với ghi nhận lúc sáng, mặt bằng giá tại hầu hết các doanh nghiệp đã được điều chỉnh xuống đáng kể. Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI giảm khoảng 2,6 – 2,8 triệu đồng/lượng, từ vùng 165,6 – 168,6 triệu đồng/lượng buổi sáng xuống còn 163 – 166 triệu đồng/lượng. Vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng lùi về 165,6 – 168,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mức điều chỉnh trong phiên trưa còn rõ nét hơn. Giá vàng nhẫn tại SJC, PNJ và DOJI giảm từ 2,3 – 2,6 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, lùi về vùng 162,5 – 165,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm nhẹ hơn, khoảng 0,5 triệu đồng/lượng, xuống 166,5 – 169,5 triệu đồng/lượng.

So với mức chốt phiên cuối tuần trước, đà giảm càng thể hiện rõ. Vàng miếng tại nhóm SJC, PNJ và DOJI hiện thấp hơn khoảng 6 triệu đồng/lượng, còn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải thấp hơn 3,4 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức giảm phổ biến từ 5,5 – 6 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ và DOJI, trong khi nhóm Bảo Tín giảm khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Nhà vàng (triệu đồng/lượng) Vàng nhẫn Vàng miếng SJC 162,5 165,5 163 166 PNJ 162,8 165,8 163 166 DOJI 162,5 165,5 163 166 Bảo Tín Minh Châu 166,5 169,5 165,6 168,6 Bảo Tín Mạnh Hải 166,5 169,5 165,6 168,6

Trên thị trường quốc tế, ghi nhận lúc 13h10 (theo giờ Việt Nam) giá vàng thế giới giao ngay đã giảm về quanh 4.525 USD/ounce, mất gần 7,5% so với mức đóng cửa cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước sáng 2/2 đồng loạt giảm mạnh so với cuối tuần trước, với vàng miếng giảm 3,4 – 5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn giảm 2 – 5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua vào 165,6 triệu đồng/lượng và bán ra 168,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. DOJI điều chỉnh mạnh hơn, niêm yết vàng miếng ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Mạnh Hải cũng hạ giá vàng miếng xuống 164 – 167 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 5 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá 165,1 – 168,1 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng. PNJ hạ giá vàng nhẫn xuống 164,9 – 168,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. DOJI ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất, niêm yết 163,8 – 166,8 triệu đồng/lượng, giảm 4,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu chào bán ở mức 167 – 170 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh về 164 – 167 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng lúc 9h (triệu đồng/lượng) Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 165,1 168,1 165,6 168,6 PNJ 164,9 168,1 165,6 168,6 DOJI 163,8 166,8 164 167 Bảo Tín Minh Châu 167 170 165,6 168,6 Bảo Tín Mạnh Hải 164 167 164 167

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (2/2) sau khi lao dốc hơn 9% vào hai phiên cuối tuần trước.

Tại thời điểm 9h (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 3,03% xuống 4.741 USD/ounce. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1,giá vàng giao ngay đã giảm 8,8% xuống 4.889 USD/ounce và giá vàng giao tháng 4 giảm 11% xuống 4.763,1 USD.

Đợt bán tháo mạnh nhất một ngày của vàng trong lịch sử diễn ra chỉ hai ngày sau khi kim loại này ghi nhận mức tăng kỷ lục trong một phiên. Từng đạt mức cao 5.602 USD/ounce hôm thứ Năm, giá vàng đã tăng 29,5% chỉ trong tháng 1.

Các chuyên gia nhận định mức tăng quá mạnh trong một thời gian quá ngắn, đặc biệt chỉ trong tháng đầu năm, là không bền vững.

"Vài ngày qua thị trường kim loại đã trở nên cực kỳ biến động", ông Neil Welsh, Giám đốc bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, nói với Kitco News.

"Đối với các kim loại quý, sự điều chỉnh là điều hoàn toàn dễ hiểu sau đợt tăng quá nhanh và quá mạnh trong tháng 1. Vàng và bạc đã bị đẩy lên vùng quá mua, với mức tăng lần lượt gần 20% và trên 40%. Tâm lý đầu cơ, đòn bẩy và hoạt động quyền chọn đều đạt mức đỉnh ngắn hạn", ông Neil Welsh nói thêm.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới chuyên gia có quan điểm phân hóa về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, trong khi các nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì tâm lý lạc quan.

Trong 18 chuyên gia tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, 7 chuyên gia, tương đương 39%, dự báo giá vàng sẽ quay trở lại vùng 5.000 USD trong tuần này; 7 người khác dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm; 4 nhà phân tích còn lại, chiếm 22%, cho rằng vàng có thể biến động theo cả hai hướng.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 340 lượt bình chọn, với các nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm lạc quan bất chấp biến động mạnh và đợt giảm sâu của giá vàng. Có 249 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 73%, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này; 53 người, tương đương 16%, cho rằng giá sẽ giảm; và 38 người còn lại, chiếm 11%, dự đoán giá sẽ đi ngang.