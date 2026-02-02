Tối 2-2, giá vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Lúc 20 giờ ngày 2-2, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.790 USD/ounce, tăng gần 400 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên. Đây là diễn biến bất ngờ của giá vàng, khi liên tục tăng giảm với biên độ hàng trăm USD trong mỗi phiên.

Trong phiên giao dịch hôm nay, có thời điểm giá vàng rớt thảm về chỉ còn 4.400 USD/ounce - mốc thấp nhất kể từ đầu năm nay. Còn nếu so với mốc đỉnh 5.600 USD/ounce, kim loại quý mất tới cả 1.200 USD/ounce (mức giảm kỷ lục 27%).

Cùng nhịp phục hồi với vàng, giá bạc cũng đem lại kỳ vọng đi lên cho nhiều nhà đầu tư khi được giao dịch ở mức 82,3 USD/ounce, thay vì mức đáy trong phiên chỉ còn hơn 71,8 USD/ounce. Giá bạc cũng lao dốc không phanh từ mốc đỉnh lịch sử 121 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng, bạc đang biến động rất mạnh trong những ngày qua, sau chuỗi tăng kỷ lục kéo dài từ năm 2025. Có điều, giá vàng giảm mạnh do hoạt động chốt lời, chứ không hẳn là sự sụp đổ của những yếu tố đã thúc đẩy giá tăng cao.

Giá vàng thế giới tăng nhanh vào cuối ngày

Bà Louise Street, Chuyên gia nghiên cứu thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho rằng năm 2025 ghi nhận nhu cầu vàng tăng vọt cùng với đà leo thang của giá vàng. Người tiêu dùng và nhà đầu tư đều gia tăng mua và nắm giữ vàng trong bối cảnh rủi ro kinh tế và địa chính trị ngày càng trở thành "trạng thái bình thường mới".

Nhu cầu đầu tư giữ vai trò chủ đạo, khi giới đầu tư đẩy mạnh mua vàng qua nhiều kênh khác nhau, các ngân hàng trung ương cũng gia tăng dự trữ vàng.

"Với tình hình bất ổn kinh tế và địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong năm 2026, đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu vàng nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Ngay trong tháng đầu tiên của năm, giá vàng đã lần đầu tiên vượt mốc 5.000 USD/ounce, phản ánh vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh nhiều bất định" – bà Louise Street nói.

Giá vàng thế giới tăng gần 400 USD/ounce vào cuối ngày, dù vẫn còn giảm sốc so với mốc đỉnh trên 5.600 USD/ounce lập ngày 29-1

Ở thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn vẫn giảm tiếp vào cuối ngày. Các công ty vàng đang giao dịch vàng miếng SJC mua vào 163 triệu đồng/lượng, bán ra 166 triệu đồng/lượng, giảm thêm 2,6 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng mất tổng cộng thêm 6 triệu đồng.

Nếu tính từ mốc đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã giảm tới 25,3 triệu đồng – mức giảm kỷ lục trong thời gian ngắn.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng giảm tiếp về quanh mức mua vào 162,5 triệu đồng/lượng, bán ra 165,5 triệu đồng/lượng, giảm thêm 2,6 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 150,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc Phú Quý, SBJ được bán ra ở mức 3,19 triệu đồng – 3,36 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mất khoảng 1,4 triệu đồng mỗi lượng từ vùng đỉnh ngày 29-1.