Chuyện gì thế này: Nhu cầu đầu tư vàng của người Việt chạm đáy 4 năm!

Trong khi thị trường vàng toàn cầu vừa trải qua một năm 2025 bùng nổ với tổng giá trị đầu tư kỷ lục 555 tỷ USD, Việt Nam lại ghi nhận xu hướng sụt giảm đáng kể. Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu đầu tư vàng tại Việt Nam đã giảm 15% do những rào cản về nguồn cung và chênh lệch giá .

Cơn sốt vàng toàn cầu: Kỷ lục 5.000 tấn bị xô đổ

Báo cáo "Xu hướng nhu cầu vàng năm 2025" của WGC cho thấy một bức tranh rực rỡ của thị trường kim loại quý thế giới. Tổng nhu cầu vàng toàn cầu đã xác lập cột mốc lịch sử mới với 5.002 tấn . Bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo dài đã biến vàng thành kênh trú ẩn an toàn số một, đẩy giá trị đầu tư cả năm lên tới 555 tỷ USD .

Các điểm nhấn đáng chú ý trên thế giới bao gồm:

Dòng vốn ETF: Các quỹ ETF vàng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, bổ sung thêm 801 tấn trong năm.

Nhiều nhà đầu tư chi mạnh mua vàng vật chất, với nhu cầu vàng miếng và tiền xu toàn cầu đạt 1.374 tấn, tương đương 154 tỷ USD về giá trị. Hai thị trường lớn là Trung Quốc (tăng 28% so với cùng kỳ) và Ấn Độ (tăng 17%), ghi nhận mức tăng mạnh, chiếm hơn 50% tổng nhu cầu của phân khúc này.

Bên cạnh đó, các ngân hàng Trung ương cũng tích cực gom vàng xuyên suốt năm 2025, với lượng bổ sung thêm lên đến 863 tấn vàng vào dự trữ ngoại hối.

Không chỉ vậy, năm vừa qua, tổng nguồn cung vàng cũng đạt mức cao kỷ lục mới, khi sản lượng khai thác mỏ tăng lên 3.672 tấn.

Vàng gây sốt toàn cầu.

Tại Việt Nam, theo WGC, nhu cầu đầu tư vàng trong quý IV/2025 chỉ đạt 7 tấn , giảm 15% so với mức 8,2 tấn của cùng kỳ năm 2024. Đây là quý thứ 6 liên tiếp chỉ số này đi xuống, đưa mức tiêu thụ về vùng thấp nhất kể từ cuối năm 2021.

Đối với vàng trang sức, nhu cầu tại Việt Nam trong quý IV cũng giảm 29% về lượng (còn 2,4 tấn), dù giá trị tiêu thụ vẫn tăng do giá vàng neo cao.

Sự sụt giảm này không đến từ việc vàng mất đi sức hút, mà chủ yếu do các yếu tố kỹ thuật của thị trường nội địa. WGC cho rằng hạn chế về nguồn cung là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này. "Theo các nguồn tin trong ngành, tình trạng khan hiếm vàng miếng SJC đã gây áp lực lên thị trường, đồng thời đẩy mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá quốc tế lên trên 550 USD/ounce. Trong bối cảnh các lựa chọn đầu tư vàng bị thu hẹp, nhu cầu đối với vàng nhẫn 24K - một hình thức đầu tư thay thế đã gia tăng", báo cáo WGC nêu.

Bước ngoặt từ chính sách: Xóa bỏ độc quyền và lập sàn giao dịch vàng

Để minh bạch hóa thị trường, Chính phủ Việt Nam đã có những động thái quyết liệt. Từ ngày 10/10/2025, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng chính thức được xóa bỏ theo Nghị định mới, mở đường cho việc đa dạng hóa thương hiệu vàng miếng.

Đặc biệt, tại Công điện ngày 24/1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia ngay trong tháng 1. Mô hình này được kỳ vọng sẽ:

Thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và quốc tế.

Tăng tính thanh khoản và tính minh bạch cho thị trường.

Chuyển hóa nguồn lực vàng trong dân thành vốn phục vụ phát triển kinh tế.

Dù nhu cầu năm 2025 sụt giảm do rào cản cung ứng, nhưng với việc giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh và những thay đổi mang tính bước ngoặt về pháp lý, thị trường vàng Việt Nam năm 2026 hứa hẹn sẽ bước vào một chu kỳ vận hành mới, chuyên nghiệp và tiệm cận hơn với dòng chảy toàn cầu.