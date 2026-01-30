Tối 30/1, giá vàng, Bitcoin tiếp tục giảm mạnh

Tối ngày 30/1, giá vàng thế giới sau khi rớt xuống 4.943 USD/ounce đã hồi phục trở lại trên mốc 5.000 USD/ounce. Cập nhật mới nhất, kim loại quý này đứng ở mức 5.059 USD/ounce.

So với phiên hôm qua, giá vàng giao ngay đã giảm 320 USD/ounce. Nếu so với đỉnh 5.598 USD/ounce vừa lập được hôm 29/1, giá vàng đã giảm khoảng 9,5%.

Đồng tiền mã hoá lớn nhất – Bitcoin cũng tiếp tục giảm mạnh, hiện ở mức 82.300 USD/BTC. Trước đó, trong tối 29/1, Bitcoin cũng đã lao dốc mạnh, giảm gần 6% từ vùng 90.000 USD xuống 84.500 USD.

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán đáng kể và có thể đối mặt thêm nhiều lực cản trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng, khi giá sản xuất tăng cao hơn dự báo trong tháng vừa qua.

Theo thông báo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Sáu, chỉ số giá sản xuất (PPI) toàn phần trong tháng 12 tăng 0,5%, nối tiếp mức tăng 0,2% của tháng 11. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với dự báo của giới kinh tế, vốn chỉ kỳ vọng PPI tăng khoảng 0,2%.

Tính trong 12 tháng qua, lạm phát bán buôn toàn phần của Mỹ đã tăng 3,0%.

Đáng chú ý, PPI lõi – loại trừ các nhóm hàng hóa biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng – tăng tới 0,7% trong tháng 12, vượt xa mức dự báo 0,2% của các nhà phân tích, sau số liệu tháng 11. Trên cơ sở cả năm, PPI lõi tăng 3,3%, cho thấy áp lực lạm phát ở khâu sản xuất đang dần "ăn sâu" vào nền kinh tế, trong khi thị trường trước đó chỉ kỳ vọng mức tăng khoảng 2,9%.

Dù thị trường vàng thời gian qua không quá nhạy cảm với diễn biến lãi suất tại Mỹ, các chuyên gia cho rằng áp lực lạm phát gia tăng có thể khiến mối quan hệ truyền thống giữa vàng và lãi suất quay trở lại. Giá sản xuất leo thang có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập lâu hơn so với kỳ vọng trước đó.

Trước đó, trong phiên họp ngày thứ Tư, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong biên độ 3,50% – 3,75% và được dự báo sẽ duy trì quan điểm trung lập ít nhất đến tháng 6. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, các rủi ro tăng lạm phát và rủi ro suy giảm việc làm đều đã phần nào hạ nhiệt.

Theo ông Powell, chính sách tiền tệ hiện tại của Fed đang ở trạng thái phù hợp, cho phép ngân hàng trung ương có thêm thời gian quan sát diễn biến hoạt động kinh tế trong suốt năm 2026.



