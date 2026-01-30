Khoảng 17 triệu người Việt sở hữu tài sản số

Ảnh minh họa, nguồn: AFP/TTXVN

Theo báo cáo của TripleA, công ty được cấp phép bởi Cơ quan tiền tệ Singapore - Việt Nam hiện đang nằm trong top 7 thế giới về số người sở hữu tài sản số với khoảng 17 triệu người tham gia, có thời điểm vượt 21 triệu người. Khối lượng giao dịch tài sản mã hóa hằng năm đã vượt 200 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm thị trường sôi động nhất toàn cầu.

Cùng với sự gia tăng người dùng, số lượng dự án và token phát hành cũng tăng mạnh. Tính đến nay, thị trường toàn cầu ghi nhận khoảng 28 triệu token, gấp hơn hai lần so với con số khoảng 13 triệu token hồi tháng 5/2024. Nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Anh, Ukraine hay El Salvador, cùng các định chế tài chính và doanh nghiệp lớn, đã chính thức nắm giữ Bitcoin như một loại tài sản đầu tư.

Theo Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, dòng vốn từ thị trường blockchain đổ vào Việt Nam trong năm gần nhất ước đạt 220 tỷ USD, tăng gấp đôi so với giai đoạn trước. Đặc biệt, Việt Nam đang đứng đầu thế giới về tỷ lệ lao động trẻ làm việc tự do (freelancer) sở hữu tài sản mã hóa, với tỷ lệ lên tới khoảng 85%.

Những con số này cho thấy tài sản mã hóa không còn là hiện tượng bên lề mà đã hình thành một lớp tài sản mới, có vai trò ngày càng rõ nét trong nền kinh tế toàn cầu cũng như tại Việt Nam.

Trước tốc độ phát triển nhanh chóng này, Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính, kiểm toán và chính sách thuế với thị trường tài sản số để kiểm soát rủi ro rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư. Mục tiêu là tận dụng hiệu quả làn sóng tài sản số để phát triển kinh tế số bền vững trong dài hạn.