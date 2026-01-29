Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán và các dịp lễ hội đầu năm

Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa để góp phần bảo đảm an toàn tài sản và an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 và các dịp lễ.

Trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 là thời điểm nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao, tội phạm tiếp tục sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa để góp phần bảo đảm an toàn tài sản và an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 và các dịp lễ hội đầu năm.

Theo đó, Bộ Công an đã cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo trực tuyến như sau:

Tội phạm tạo các website, tài khoản Facebook, Fanpage (có cả Fanpage tích xanh) để giả mạo trang thông tin, hình ảnh của các cơ sở lưu trú uy tín , đăng tải thông tin quảng cáo dịch vụ với giá rẻ hoặc bằng với giá niêm yết nhằm dụ dỗ khách hàng đặt cọc, chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Tội phạm giả danh khách du lịch đã đặt tour tại các công ty lữ hành có uy tín, sau đó đăng tải thông tin "thanh lý tour gấp" với mức giá rẻ hơn nhiều so với thị trường , kèm theo hóa đơn, hình ảnh và các phản hồi giả mạo để tạo lòng tin. Ban đầu, các giao dịch nhỏ được thực hiện suôn sẻ, nhưng khi nạn nhân chuyển tiền cho các gói dịch vụ có giá trị lớn, đối tượng lập tức chiếm đoạt và biến mất.

Tội phạm gửi thư điện tử giả mạo các nền tảng đặt phòng trực tuyến quen thuộc, gửi đến cơ sở lưu trú với nội dung như xác nhận đặt phòng, phản ánh của khách hàng, cập nhật thanh toán hoặc yêu cầu hủy phòng. Các email này thường đính kèm đường link hoặc tệp dữ liệu giả mạo có chứa mã độc. Khi người nhận truy cập hoặc mở tệp, mã độc sẽ kích hoạt, tạo điều kiện cho đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu, theo dõi hoạt động và xâm nhập sâu vào hệ thống nội bộ hoặc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng cài đặt trên thiết bị.

Trước tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách du lịch và người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước thủ đoạn của tội phạm, trong đó tập trung vào:

Thứ nhất, thường xuyên cập nhật các thông báo, cảnh báo từ cơ quan công an, các ngân hàng và báo chí chính thống để biết các phương thức, thủ đoạn lừa đảo; biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân; biết cách phòng ngừa bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình; cách thức tố giác tội phạm…

Thứ hai, kiểm tra kỹ nguồn gửi thư điện tử, tuyệt đối không truy cập các đường link hoặc mở tệp đính kèm không rõ nguồn gốc; việc quản lý, xử lý thông tin đặt phòng nên thực hiện trực tiếp trên website hoặc ứng dụng chính thức của các nền tảng uy tín.

Thứ ba, người dân không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên thiết bị có liên kết với tài khoản ngân hàng; không công khai thông tin cá nhân, không quét mã QR hoặc truy cập các đường link khi chưa được xác minh; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP… cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Thứ tư, khi lựa chọn dịch vụ du lịch, cần tìm hiểu kỹ thông tin đơn vị cung cấp, ưu tiên các doanh nghiệp lữ hành uy tín, được cấp phép hoạt động rõ ràng; đồng thời cảnh giác với các hóa đơn điện tử, chứng từ thanh toán có dấu hiệu bất thường hoặc được gửi từ địa chỉ email cá nhân.

Thứ năm, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo với Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý kịp thời theo quy định.

