Thị trường tiền số hôm nay, 28-1: Bitcoin “nóng” trước cuộc họp FED

28-01-2026 - 23:26 PM | Smart Money

Bitcoin đang vượt mốc 90.000 USD trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)

Tối 28-1, thị trường tiền số bất ngờ khởi sắc trở lại sau nhiều phiên biến động mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 2%, lên mức 90.096 USD.

Đà tăng của Bitcoin kéo theo sự hồi phục của nhiều đồng tiền số lớn. Ethereum tăng gần 4% lên 3.025 USD, trong khi BNB, XRP và Solana đồng loạt tăng hơn 2%, lần lượt giao dịch quanh 903 USD, 1,9 USD và 126 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đang vượt mốc 90.000 USD trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất từ FED. Thị trường dự báo sẽ có những biến động đáng kể trước và sau cuộc họp chính sách này.

Dữ liệu từ Polymarket cho thấy khả năng FED giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5% – 3,75% gần như chắc chắn, với xác suất gần 100%.

Trên thị trường hợp đồng tương lai, giới giao dịch cũng đánh giá xác suất không hạ lãi suất là 97,2%, trong khi khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm chỉ ở mức 2,8%.

Tuy vậy, nhiều nhà đầu tư cho rằng kịch bản giữ nguyên lãi suất đã được thị trường phản ánh từ trước nên tác động tiêu cực, nếu có, sẽ không quá lớn.

Bitcoin vượt 90 . 000 USD , Thị trường tiền số nóng trước cuộc họp của Fed - Ảnh 1.

Bitcoin đang vượt ngưỡng 90.000 USD. Nguồn: OKX

Thay vào đó, sự chú ý đang dồn vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, cùng các yếu tố khác như diễn biến kinh tế Nhật Bản và nguy cơ Mỹ tiếp tục đối mặt với tình trạng chính phủ đóng cửa.

"Thị trường gần như chắc chắn FED sẽ không thay đổi lãi suất trong cuộc họp này" - nhà phân tích Satoshi Stacker nhận định.

Theo ông, tâm điểm sẽ nằm ở thông điệp mà Chủ tịch FED phát đi về định hướng chính sách trong thời gian tới. Một số nhà đầu tư cho rằng nếu FED phát tín hiệu có thể hạ lãi suất từ tháng 3, Bitcoin có thể bứt phá mạnh hơn.

Trong khi đó, chỉ số đồng USD đã giảm xuống 95,55 điểm, mức thấp nhất trong bốn năm. Lịch sử cho thấy đồng USD suy yếu thường tạo điều kiện thuận lợi cho các tài sản rủi ro như Bitcoin.

Ở chiều ngược lại, giới phân tích cảnh báo Bitcoin cần giữ vững vùng hỗ trợ 80.000 – 84.000 USD để tránh nguy cơ điều chỉnh sâu.

Trong trường hợp xấu hơn, các mốc hỗ trợ tiếp theo có thể nằm quanh 65.500 USD. Ở chiều tăng, vùng 90.000 - 94.000 USD được xem là thử thách lớn tiếp theo của Bitcoin.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

