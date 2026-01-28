Nhóm cho vay lãi nặng lãnh án

Ngày 28-1, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Nguyễn Tấn Khải (36 tuổi, ngụ phường Gia Định, TPHCM) 12 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và 1 năm tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.



Cùng vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngô Thị Thiên Trang (31 tuổi, ngụ phường Cầu Kiệu; vợ Khải) 8 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản"; Nguyễn Thành Đô (34 tuổi, ngụ phường Gia Định) 5 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và phạt hành chính 50 triệu đồng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Về phần dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Khải bồi thường 500 triệu đồng cho bị hại, buộc trả cho bị hại phần tiền lãi vượt quá quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, từ tháng 8-2022 đến tháng 6-2023, do thua lỗ trong kinh doanh, anh Nguyễn Thế A. đã 21 lần vay tiền của Phan Nguyễn Tấn Khải với tổng số tiền gốc hơn 4,3 tỉ đồng.

Khải đã áp dụng mức lãi suất dao động từ 39,6%/năm đến 252%/năm. Qua đó, Khải thu lợi bất chính hơn 955 triệu đồng. Tương tự, bị cáo Nguyễn Thành Đô cũng cho anh Thế Anh vay 320 triệu đồng với lãi suất 216%/năm, thu lợi bất chính hơn 58 triệu đồng.

Khi nạn nhân mất khả năng chi trả, nhóm của Khải đã sử dụng các biện pháp cưỡng ép, chiếm đoạt cơ sở kinh doanh. Cụ thể, tháng 7-2023, các bị cáo đến quán bida No.01 (quận 3 cũ) do chị Đinh Thị Phi Nh. (bạn gái anh Thế A.) đứng tên. Tại đây, nhóm đối tượng đã đe dọa, chửi bới và ép chị Nhung ký giấy nhận nợ thay, đồng thời buộc giao lại quán bida để trừ nợ với giá trị quy đổi là 1,8 tỉ đồng.

Chưa dừng lại, giữa tháng 12-2023, khi bắt gặp anh Thế A. trên đường 3/2 (quận 10 cũ), Khải và Đô đã chặn xe. Khải dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, Đô dùng tay đánh vào mặt nạn nhân nhằm uy hiếp, bắt ép anh Thế A. phải trả thêm 200 triệu đồng.

Hai bị cáo tại tòa

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bị cáo Ngô Thị Thiên Trang đã thay mặt bị cáo chi trả số tiền 200 triệu đồng cho người bị hại là chị Đinh Thị Phi Nh. Bị cáo Trang được ghi nhận là người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.

Hành vi của các bị cáo được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe và quyền sở hữu tài sản chính đáng của công dân.