Những thủ đoạn lừa đảo dịp cận tết

Trước thực trạng đó, ngày 28-1, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác.

Theo Bộ Công an, các thủ đoạn lừa đảo chủ yếu dịp cận Tết Nguyên đán gồm: tội phạm tạo các website, tài khoản Facebook, Fanpage (có cả Fanpage tích xanh) để giả mạo trang thông tin, hình ảnh của các cơ sở lưu trú uy tín, đăng tải thông tin quảng cáo dịch vụ với giá rẻ hoặc bằng với giá niêm yết nhằm dụ dỗ khách hàng đặt cọc, chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó, tội phạm giả danh khách du lịch đã đặt tour tại các công ty lữ hành có uy tín, sau đó đăng tải thông tin "thanh lý tour gấp" với mức giá rẻ hơn nhiều so với thị trường, kèm theo hóa đơn, hình ảnh và các phản hồi giả mạo để tạo lòng tin. Ban đầu, các giao dịch nhỏ được thực hiện suôn sẻ, nhưng khi nạn nhân chuyển tiền cho các gói dịch vụ có giá trị lớn, đối tượng lập tức chiếm đoạt và biến mất.

Một thủ đoạn khác là tội phạm gửi thư điện tử giả mạo các nền tảng đặt phòng trực tuyến quen thuộc, gửi đến cơ sở lưu trú với nội dung như xác nhận đặt phòng, phản ánh của khách hàng, cập nhật thanh toán hoặc yêu cầu hủy phòng. Các email này thường đính kèm đường link hoặc tệp dữ liệu giả mạo có chứa mã độc.

Khi người nhận truy cập hoặc mở tệp, mã độc sẽ kích hoạt, tạo điều kiện cho đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu, theo dõi hoạt động và xâm nhập sâu vào hệ thống nội bộ hoặc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng cài đặt trên thiết bị.

Bộ Công an khuyến cáo chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách du lịch và người dân thường xuyên cập nhật các thông báo, cảnh báo từ cơ quan công an, các ngân hàng và báo chí chính thống để biết các phương thức, thủ đoạn lừa đảo; biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân; biết cách phòng ngừa bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình; cách thức tố giác tội phạm…

Đặc biệt, kiểm tra kỹ nguồn gửi thư điện tử, tuyệt đối không truy cập các đường link hoặc mở tệp đính kèm không rõ nguồn gốc.

Người dân không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên thiết bị có liên kết với tài khoản ngân hàng; không công khai thông tin cá nhân, không quét mã QR hoặc truy cập các đường link khi chưa được xác minh; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP… cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

“Khi lựa chọn dịch vụ du lịch, cần tìm hiểu kỹ thông tin đơn vị cung cấp, ưu tiên các doanh nghiệp lữ hành uy tín, được cấp phép hoạt động rõ ràng; đồng thời cảnh giác với các hóa đơn điện tử, chứng từ thanh toán có dấu hiệu bất thường hoặc được gửi từ địa chỉ email cá nhân”, thông báo nêu.