Có nên đầu tư bạc thời điểm này?

Người dự báo tăng...

Hiện có không ít chuyên gia đang dự báo giá bạc sẽ tiếp tục tăng tốc nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ từ sản xuất công nghiệp và nhu cầu đầu tư, trong khi vấn đề khan hiếm nguồn cung khó có thể được xử lý trong một sớm một chiều.

Robert Gottlieb - cựu giám đốc điều hành mảng kim loại quý tại JPMorgan và HSBC cho biết mới đây rằng, diễn biến giá bạc trong thời gian tới không nằm ở các mục tiêu giá ngắn hạn hay sự ép giá đầu cơ, mà nằm ở sự dịch chuyển cấu trúc đang định hình lại vai trò của vàng và bạc trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư chỉ mới bắt đầu nhận ra lượng bạc có sẵn trên thị trường toàn cầu rất ít. Gottlieb lưu ý rằng, hiện tại không có giải pháp dễ dàng nào cho vấn đề thanh khoản trên thị trường bạc.

“Đây không phải là tình trạng khan hiếm ngắn hạn”, ông nói. “Chúng ta đang chứng kiến tình trạng “bù hoãn bán” trong dài hạn (tình trang giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn, báo hiệu sự khan hiếm hoặc nhu cầu tăng cao), vì vậy đối với tôi, vẫn còn tình trạng khan hiếm mang tính cấu trúc”.

Ngoài ra theo nhiều chuyên gia, bạc nói riêng, kim loại quý nói chung, đang nhận được hỗ trợ rất lớn từ bất ổn địa chính trị trên toàn cầu và sự suy yếu của đồng USD.

Trong bối cảnh đó, Ross Norman - CEO của Metals Daily dự đoán kim loại quý này sẽ đạt đỉnh ở mức 165 USD/oz, một trong những dự báo lạc quan nhất hiện nay. Trong khi Julia Du - Chiến lược gia hàng hóa tại ICBC Standard Bank dự báo giá trung bình sẽ đạt 125 USD/oz trong năm nay, với mức giá bạc dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 62 đến 150 USD/oz.

“Tôi kỳ vọng bạc sẽ có hiệu suất tăng giá mạnh mẽ trong năm 2026, được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô tương tự như vàng: căng thẳng địa chính trị dai dẳng, nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ và việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất”, Du nói.

“Quy mô thị trường nhỏ hơn và chi phí đầu tư thấp hơn của bạc khiến nó biến động mạnh hơn, thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho vàng đắt đỏ. Sự thiếu hụt nguồn cung cấu trúc – do nhu cầu mạnh mẽ từ năng lượng mặt trời và công nghiệp – kết hợp với việc mua đồ trang sức và đầu tư ngày càng tăng, sẽ khuếch đại sự biến động giá”, nhà phân tích này nói thêm.

... người cảnh báo giảm

Tuy nhiên cũng có không ít chuyên gia cảnh báo giá bạc có thể điểu chỉnh mạnh dựa trên những phân tích về cung – cầu trên thị trường vật chất và những chỉ báo kỹ thuật trên thị trường trên giấy (đầu tư bạc ảo).

Luồng ý kiến này cho rằng, giá bạc tăng cao khiến cho nhu cầu bạc, cả sản xuất công nghiệp và đầu tư, sẽ giảm mạnh. Theo Roukaya Ibrahim - Chiến lược gia trưởng tại BCA Research, việc giá bạc tăng cao sẽ buộc một số nhà sản xuất phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế rẻ hơn, bằng cách tiết kiệm kim loại quý hoặc tìm kiếm các chất thay thế. “Hiện đã có những dấu hiệu cho thấy sự điều chỉnh về phía cầu đối với giá bạc tăng cao đang diễn ra”, bà nói.

Trong khi tình trạng khan hiếm nguồn cung sẽ được giải quyết phần nào khi mà chính quyền Mỹ mới đây cho biết họ tạm thời chưa áp thuế quan đối với bạc. Điều đó có thể giải phóng một lượng bạc lớn đang tồn kho tại Mỹ.

“Những gì chúng ta đã thấy trong những tháng gần đây, sự gia tăng mạnh mẽ lượng dự trữ bạc của Mỹ. Giờ đây tôi nhận thấy rằng lượng dự trữ đó có khả năng sẽ chảy sang các nơi khác”, Peter Kinsella của UBP cho biết và nhấn thêm: “Chắc chắn, luận điểm về sự thiếu hụt đáng kể bạc vật chất có lẽ không hợp lý khi bạn tính toán kỹ”.

Trong khi đó các chỉ báo kỹ thuật cũng đang “cảnh báo đỏ” về sự điều chỉnh của giá bạc. Chiến lược gia Michael Widmer của Bank of America ước tính, về cơ bản giá bạc hợp lý là khoảng 60 USD. Trong khi Roukaya Ibrahim cũng cho biết, mô hình của bà cho thấy giá bạc đang bị mua quá mức. “Xét về giá trị thực, độ lệch của giá bạc so với đường trung bình di động 200 ngày đang tiến gần đến mức đã từng xảy ra trước các đợt điều chỉnh giá”, bà nói.

David Wilson - Chiến lược gia hàng hóa cấp cao của BNP Paribas dự báo, tình trạng thiếu hụt bạc vật chất đang được giải quyết, và kim loại này sắp điều chỉnh giảm. “Một điều khác bạn phải nghĩ đến là thị trường khá mỏng. Ngay khi một số dòng vốn đầu cơ bắt đầu tìm cách chốt lời, thì rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến một đợt điều chỉnh đáng kể", ông nói.

Bart Melek – Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities cũng cho rằng, bạc – hiện đang giao dịch ở vùng quá mua – dự kiến sẽ giảm xuống mức giữa 40 USD/oz vào năm 2026.

Không dành cho người yếu tim

Mặc dù giới chuyên gia vẫn đang bất đồng về triển vọng giá bạc, nhưng điểm chung duy nhất là họ đều nhận định, giá bạc càng tăng cao thì mức độ biến động sẽ càng lới, nhất là khi một trong những động lực thúc đẩy giá bạc thời gian qua là trào lưu mua vào vì sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO).

Theo các nhà phân tích Lina Thomas và Daan Struyven của Goldman Sachs, trong điều kiện bình thường, nhu cầu mua ròng hàng tuần là 1.000 tấn sẽ đẩy giá bạc tăng khoảng 2%, nhưng trong bối cảnh hiện tại, ước tính độ nhạy cảm đã tăng vọt lên khoảng 7%. Từ đó họ cảnh báo rằng những biến động giá cực đoan này có thể sẽ tiếp diễn – theo cả hai hướng.

Trong khi Nick Cawley - Nhà phân tích thị trường tại Solomon Global cho rằng, bất cứ ai giao dịch bạc đều phải nhận thức được rằng diễn biến giá sẽ ngày càng biến động mạnh, gây ra những dao động giá hàng ngày thường xuyên trên 101. “Giá bạc càng cao, nó càng trở nên biến động mạnh, ông nói.

Paul Williams - Giám đốc điều hành tại Solomon Global cũng cảnh báo, do tính biến động của bạc, giá có thể dễ dàng dao động 10% trong một ngày. “Giá càng cao, khả năng biến động càng lớn. Việc chốt lời cũng có thể làm giảm sức hút của bạc”, ông nói.

Trong một bài viết mới đây, Neils Christensen – Nhà phân tích tại Kitco cũng cho rằng, giá bạc ở mức 100 USD là rất hấp dẫn, và rõ ràng là có động lực mạnh mẽ đằng sau đợt tăng giá này, nhưng ở mức giá này, các nhà đầu tư nên kiên nhẫn và kiềm chế sự thôi thúc đuổi theo giá cao hơn.

“Trong môi trường này, bạc có thể biến động 10% chỉ trong một ngày với độ dễ dàng đáng báo động, và loại biến động đó không dành cho những người yếu tim – hoặc yếu dạ dày”, ông nói.