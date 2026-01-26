Giá vàng sẽ còn tăng đến bao giờ?

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay đã có thời điểm chạm trên 5.090 USD/ounce, tăng hơn 17% chỉ trong chưa đầy một tháng đầu năm 2026, sau khi đã tăng tới hơn 60% trong năm 2025. Đây được xem là một trong những giai đoạn tăng giá mạnh nhất của kim loại quý này trong nhiều thập kỷ.

Vì sao vàng tăng sốc và liên tục lập đỉnh?

Giới phân tích cho rằng đà tăng hiện tại của vàng không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều lực đẩy đồng thời.

Thứ nhất, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại và rủi ro chính sách gia tăng tại nhiều nền kinh tế lớn. Khi niềm tin vào các tài sản rủi ro suy giảm, vàng tiếp tục được xem là “bến đỗ cuối cùng” của dòng tiền phòng thủ.

Thứ hai, chính sách tiền tệ nới lỏng và kỳ vọng lãi suất thấp khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi, trở nên thấp hơn. Đồng thời, đồng USD suy yếu trong những phiên gần đây cũng góp phần hỗ trợ giá vàng, khi kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Thứ ba, lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò nền tảng cho xu hướng tăng dài hạn. Việc nhiều quốc gia đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào USD và tăng nắm giữ vàng đã tạo ra lực cầu ổn định, mang tính cấu trúc cho thị trường.

Bên cạnh đó, dòng vốn lớn đổ vào các quỹ ETF vàng và hoạt động mua theo đà giá của giới đầu tư tài chính cũng khiến xu hướng tăng được khuếch đại trong ngắn hạn.

Giá vàng sẽ còn tăng đến đâu và nhà đầu tư nên lưu ý gì?

Với việc giá đã vượt mốc 5.000 USD/ounce, câu hỏi “điểm dừng” của vàng đang được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Nhiều tổ chức phân tích quốc tế cho rằng xu hướng tăng vẫn chưa kết thúc, dù thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Một số dự báo cho rằng giá vàng có thể tiến tới vùng 5.400 - 5.500 USD/ounce trong năm 2026, trong kịch bản bất ổn toàn cầu kéo dài và chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì theo hướng nới lỏng. Thậm chí, ở các kịch bản lạc quan hơn, vàng có thể hướng tới những mốc cao hơn nếu rủi ro địa chính trị và khủng hoảng niềm tin vào tài sản tài chính truyền thống chưa được tháo gỡ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng sau những đợt tăng mạnh, vàng khó tránh khỏi các pha điều chỉnh ngắn hạn, khi nhà đầu tư chốt lời hoặc khi xuất hiện các thông tin mới mang tính “hạ nhiệt” rủi ro. Do đó, vùng giá hiện tại được đánh giá là hấp dẫn về dài hạn nhưng cũng tiềm ẩn biến động lớn trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các tín hiệu vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ, diễn biến địa chính trị và sức mạnh của đồng USD, đồng thời cân nhắc chiến lược phân bổ tài sản phù hợp thay vì chạy theo biến động giá ngắn hạn.

(Theo Reuters, Kitco News)﻿