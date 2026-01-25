Thua lỗ tiền ảo, nhân viên ngân hàng lừa khách hàng chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng

Cơ quan điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vương Khánh Hưng

Ngày 24/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Vương Khánh Hưng (34 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Vương Khánh Hưng là chuyên viên thuộc Bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân của một ngân hàng có chi nhánh Bình Phước. Do vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo trên ứng dụng “OKX” nhưng thua lỗ, mất khả năng thanh toán, Hưng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của người vay, Hưng tìm đến các khách hàng có khoản vay sắp đến hạn tại Ngân hàng HD Bank, đưa ra đề nghị hỗ trợ làm hồ sơ đáo hạn khoản vay.

Trong quá trình thực hiện, Hưng yêu cầu khách hàng đăng nhập ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động rồi giao thiết bị cho mình để thao tác thanh toán. Tuy nhiên, thay vì tất toán khoản vay như cam kết, Hưng đã thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản cá nhân, sau đó đưa điện thoại lại để khách hàng nhập mật khẩu, mã PIN và xác thực sinh trắc học, qua đó chiếm đoạt tiền.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với 5 bị hại, xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là 2,8 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo: những cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Vương Khánh Hưng, đề nghị sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ: số 12 Trần Hưng Đạo, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), gặp Điều tra viên Nguyễn Đức Anh, số điện thoại 0974.707.212, để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.