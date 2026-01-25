Khuyến cáo thủ đoạn tráo chip trên thẻ ngân hàng để chiếm đoạt tiền

Trước sự xuất hiện của thủ đoạn tội phạm công nghệ mới này, các ngân hàng trong nước đã phát đi thông tin cảnh báo để khách hàng nắm bắt và chủ động phòng ngừa.

Thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) nêu rõ, với hình thức lừa đảo, gian lận mới này, kẻ gian lợi dụng sơ hở trong quá trình thanh toán tại quầy để tráo chip thật của thẻ bằng chip giả. Sau đó, sử dụng chip đánh cắp để thực hiện các giao dịch gian lận. Hành vi này được thực hiện rất nhanh và tinh vi, khách hàng khó phát hiện nếu không quan sát kỹ trong quá trình thanh toán.

Tương tự như vậy, cảnh báo của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cũng cho biết, các đối tượng tội phạm thường lợi dụng sơ hở khi khách hàng đưa thẻ cho nhân viên thu ngân/người khác để đánh tráo con chip thật trên thẻ bằng chip giả có hình dạng tương tự. Con chip thật bị mất tương tự như việc để mất/thất lạc thẻ nhưng khách hàng đang hiểu nhầm là vẫn đang cầm thẻ thật và giữ thẻ trên tay. Thực tế, khách hàng chỉ đang cầm phôi thẻ mà không có con chip thật. Sau đó, đối tượng sử dụng chip thật đã đánh cắp được để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ chip nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Teccombank); Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank)… cũng đưa ra các cảnh báo tương tự về thủ đoạn tội phạm mới và nguy hiểm trong lĩnh vực thanh toán thẻ. Điểm chung trong cảnh báo của các ngân hàng đều cho biết: Lợi dụng sơ hở trong quá trình thanh toán thẻ tại nơi mua hàng, đối tượng tráo chip thật của thẻ bằng chip giả. Hành vi này diễn ra rất nhanh và tinh vi, khiến khách hàng dù vẫn giữ thẻ trong tay nhưng thực tế chip thật đã bị mất và bị kẻ gian sử dụng để thực hiện các giao dịch gian lận.

Các ngân hàng cũng cảnh báo, dấu hiệu nhận biết khi con chip trên thẻ vật lý bị đánh tráo, đó là: Thẻ có chip nhưng khi đưa vào máy POS thì máy không nhận diện được hoặc báo lỗi; Thẻ trông vẫn bình thường nhưng không sử dụng được tính năng thanh toán chạm (contactless) dù trước đó vẫn hoạt động tốt.



