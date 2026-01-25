Người đàn ông Bắc Ninh phải báo công an sau khi tài khoản Techcombank nhận được hơn 365 triệu đồng kèm nội dung này

Theo Báo Bắc Ninh, sáng ngày 24/1, Công an phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) đã hoàn tất các thủ tục, tổ chức trao lại số tiền hơn 365 triệu đồng cho một công dân ở tỉnh Quảng Trị do chuyển nhầm vào tài khoản của một công dân có hộ khẩu thường trú tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 22/1, bà Trần Thị Chuyên, trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị, thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền hơn 365 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) mang tên anh Lều Văn Nam, cư trú tại thôn Mao Trung, xã Phương Liễu. Tuy nhiên, tài khoản đúng bà Chuyên cần chuyển là tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank).

Ngay sau khi phát hiện chuyển nhầm, bà Chuyên tiếp tục chuyển khoản số tiền 10.000 đồng kèm nội dung đề nghị hoàn trả, đồng thời để lại số điện thoại liên hệ. Ngày 23/1, anh Lều Văn Nam đã chủ động đến Công an phường Bắc Giang trình báo sự việc và tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền đã nhận nhầm.

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Bắc Giang nhanh chóng xác minh, liên hệ với bà Trần Thị Chuyên, hướng dẫn đầy đủ quy trình, thủ tục cần thiết để thực hiện việc trao trả tài sản. Sáng 24/1, tại trụ sở Công an phường Bắc Giang, dưới sự chứng kiến và hướng dẫn của lực lượng công an, bà Chuyên đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm cho anh Nam.

Bà Chuyên đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm

Trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của Công an phường Bắc Giang trong việc hỗ trợ người dân thu hồi tài sản, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, bà Trần Thị Chuyên đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự tin tưởng đối với lực lượng công an và cảm ơn anh Lều Văn Nam đã tích cực hợp tác, giúp bà nhận lại khoản tiền trên.