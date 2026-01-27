Đầu năm 2026, hãy làm ngay việc này để có một năm rủng rỉnh tài chính

Và thế là tiền lại đi, nhanh hơn rất nhiều so với lúc nó đến.

Rất nhiều người bước vào năm mới với mong muốn tài chính sẽ khá hơn, dư dả hơn. Họ đặt mục tiêu tiết kiệm, lên kế hoạch chi tiêu, thậm chí tự nhủ sẽ kỷ luật hơn trong việc tiêu tiền. Thế nhưng chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng, mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ. Tài khoản vẫn mỏng, tiền vẫn hết trước cuối tháng, dù thu nhập không hề thấp.

Điều đáng nói là phần lớn số tiền "bốc hơi" không nằm ở những khoản chi lớn. Thứ khiến tài chính của nhiều người mãi không khá lên lại là những khoản chi nhỏ, lặp đi lặp lại, gắn với cảm xúc. Mua sắm bốc đồng, ăn uống để giải tỏa áp lực, hay những lần tự thưởng sau một ngày làm việc mệt mỏi chính là những "lỗ thủng" âm thầm rút cạn tài khoản.

Nhiều người cho rằng mình không giữ được tiền vì thiếu kỷ luật hoặc ý chí chưa đủ mạnh. Vì vậy, họ chọn cách ép bản thân tiết kiệm hơn, cắt giảm chi tiêu, hạn chế những niềm vui cá nhân. Nhưng thực tế cho thấy, càng cố giữ tiền bằng ý chí, con người lại càng dễ mệt mỏi. Và khi mệt, tiêu tiền trở thành một cách nhanh chóng để xoa dịu cảm xúc.

Vấn đề nằm ở chỗ, trong suy nghĩ của nhiều người, giữ tiền đồng nghĩa với kham khổ. Đó là phải tính toán từng đồng, phải hạn chế mua sắm, phải "nhịn" trong khi người khác vẫn thoải mái chi tiêu. Khi tiết kiệm bị gắn với sự thiếu thốn, não bộ sẽ tìm cách chống lại. Và cách chống lại phổ biến nhất chính là tiêu tiền để cảm thấy dễ chịu hơn.

Thực tế, giữ được tiền không nằm ở việc bạn mạnh mẽ đến đâu, mà nằm ở cách bạn tổ chức dòng tiền của mình. Khi toàn bộ tiền lương nằm chung trong một tài khoản, não bộ mặc định coi đó là tiền có thể tiêu. Mỗi quyết định mua sắm lúc này đều cần đến sự kiềm chế. Và khi phải kiềm chế quá nhiều lần, con người rất dễ thua cuộc.

Đó là lý do vì sao, đầu năm 2026, việc quan trọng nhất không phải là tự hứa sẽ tiết kiệm nhiều hơn, mà là thiết kế lại cách bạn quản lý tiền. Thay vì để tiền nằm chung một chỗ, hãy phân bổ dòng tiền ngay từ khi tiền vừa về tài khoản. Phần dành cho chi tiêu, phần dành cho dự phòng, phần dành cho tích lũy dài hạn cần được tách bạch rõ ràng.

Khi tiền tích lũy không còn hiện diện trong tài khoản thanh toán, bạn sẽ không còn phải đấu tranh mỗi khi muốn mua sắm. Việc giữ tiền lúc này không còn là một nỗ lực, mà trở thành trạng thái mặc định. Bạn vẫn có tiền để tiêu, vẫn có những niềm vui nhỏ mỗi ngày, nhưng tiền dành cho tương lai vẫn âm thầm được giữ lại.

Bước sang năm 2026, nếu mong muốn có một năm rủng rỉnh tài chính, điều cần thay đổi không phải là mức độ quyết tâm, mà là cách tiếp cận với tiền bạc. Giữ tiền không phải là từ chối tận hưởng cuộc sống, mà là tạo ra cảm giác an tâm và chủ động về tài chính. Khi dòng tiền được thiết kế hợp lý, bạn sẽ nhận ra rằng việc tiết kiệm không hề kham khổ như mình từng nghĩ.