Bạc - Kênh đầu tư sinh lời hay hiệu ứng FOMO?

Bạc - kim loại từng được coi là "người em khiêm tốn" của vàng - bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi giá tăng vọt lên các mức kỷ lục mới, trước khi lao dốc chỉ trong thời gian rất ngắn.

Câu hỏi lớn đang được giới đầu tư đặt ra là: Liệu bạc có thực sự là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn trong năm 2026, hay đà tăng vừa qua chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu ứng FOMO (nỗi sợ bị bỏ lỡ)?

Đà tăng lịch sử và cú điều chỉnh mạnh

Năm 2025 khép lại với một dấu ấn đặc biệt đối với thị trường bạc. Giá bạc quốc tế đã có thời điểm vượt ngưỡng 80 USD/ounce, thậm chí tiến sát mốc 84 USD/ounce - mức cao nhất trong lịch sử giao dịch hiện đại. Tại nhiều thị trường nội địa, trong đó có Ấn Độ, hợp đồng bạc kỳ hạn trên sàn MCX ghi nhận mức tăng hơn 150% so với đầu năm, một con số hiếm thấy đối với bất kỳ loại tài sản nào.

Tuy nhiên, ngay sau khi đạt đỉnh, thị trường lập tức đảo chiều. Bạc trải qua phiên giảm mạnh nhất trong gần 5 năm, có thời điểm mất hơn 10% chỉ trong một ngày. Nguyên nhân không đến từ sự suy yếu của nhu cầu vật chất, mà chủ yếu do hoạt động chốt lời ồ ạt, thanh khoản mỏng trong kỳ nghỉ lễ cuối năm và đặc biệt là việc CME Group nâng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng bạc tương lai. Động thái này buộc nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy phải thu hẹp hoặc đóng vị thế, khiến giá biến động mạnh trong thời gian ngắn.

(Ảnh: India Today)

Theo dữ liệu do hãng Reuters công bố, sự điều chỉnh này mang tính kỹ thuật nhiều hơn là phản ánh một sự thay đổi căn bản về cung - cầu. Tuy vậy, nó cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro khi tham gia thị trường ở những vùng giá đã tăng quá nóng.

Khái niệm FOMO không còn xa lạ trên các thị trường tài chính hiện đại, đặc biệt trong kỷ nguyên mạng xã hội, nơi thông tin và kỳ vọng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Với bạc, hiệu ứng này càng rõ rệt khi kim loại này cùng lúc đóng hai vai trò: tài sản trú ẩn và nguyên liệu công nghiệp thiết yếu.

Trong năm 2025, nhu cầu bạc cho sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, xe điện và thiết bị điện tử tăng mạnh, đặc biệt tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ hơn một nửa lượng bạc công nghiệp toàn cầu. Có thời điểm, giá bạc vật chất tại Thượng Hải cao hơn tới 8 USD/ounce so với thị trường London, phản ánh tình trạng khan hiếm cục bộ và tâm lý mua vào mang tính đầu cơ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không thể quy toàn bộ đà tăng của bạc cho yếu tố FOMO. Thực tế, thị trường bạc đang đối mặt với thâm hụt nguồn cung kéo dài, trong khi đầu tư khai thác mới chưa theo kịp nhu cầu. Đây là nền tảng quan trọng giúp bạc duy trì xu hướng tăng dài hạn, dù những nhịp điều chỉnh mạnh là điều khó tránh khỏi.

Góc nhìn từ giới phân tích

Giữa bối cảnh đó, những phát biểu của ông Robert Kiyosaki - tác giả cuốn sách nổi tiếng Rich Dad Poor Dad (Tạm dịch: Cha giàu, cha nghèo) - đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng tài chính. Trên mạng xã hội X vào ngày 29/12/2025, ông Kiyosaki bày tỏ sự yêu thích lâu dài đối với bạc, song đồng thời cảnh báo rằng thị trường đang có dấu hiệu của "FOMO mania" (Cơn sốt mua vào vì sợ bỏ lỡ cơ hội).

Theo ông Kiyosaki, lợi nhuận của nhà đầu tư được quyết định ngay từ thời điểm mua, chứ không phải lúc bán. Vì vậy, việc lao vào thị trường khi giá đã tăng quá mạnh có thể khiến nhà đầu tư đối mặt với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Ông khuyến nghị nên kiên nhẫn chờ đợi những nhịp điều chỉnh sâu hơn trước khi giải ngân.

Ông Robert Kiyosaki - tác giả cuốn sách nổi tiếng Rich Dad Poor Dad (Ảnh: Yahoo Finance)

Điều đáng chú ý là dù tỏ ra thận trọng trong ngắn hạn, ông Kiyosaki không hề thay đổi quan điểm lạc quan về dài hạn. Ông cho rằng bạc hoàn toàn có thể vượt mốc 100 USD/ounce trong năm 2026 và thậm chí tiến tới vùng 200 USD/ounce, trong bối cảnh các vấn đề mang tính cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa được giải quyết.

Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định rằng đợt giảm giá cuối năm 2025 chủ yếu mang tính "xả hơi" sau chuỗi tăng nóng. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI đã duy trì trong vùng quá mua suốt nhiều tuần, cho thấy thị trường cần một giai đoạn điều chỉnh để thiết lập mặt bằng giá mới bền vững hơn.

Ở góc độ trung hạn, cấu trúc tăng giá của bạc vẫn chưa bị phá vỡ. Miễn là giá giữ được các vùng hỗ trợ quan trọng, xu hướng tăng kể từ giữa năm 2024 đến nay vẫn còn hiệu lực. Đối với nhà đầu tư dài hạn, những nhịp giảm sâu có thể mở ra cơ hội tích lũy, thay vì là tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Bạc được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chế tạo (Ảnh Glodavenue)

Không chỉ bạc, các kim loại quý khác như vàng, bạch kim hay palladium cũng trải qua giai đoạn biến động mạnh cuối năm 2025. Tuy nhiên, bạc nổi bật hơn cả nhờ sự kết hợp giữa nhu cầu công nghiệp tăng trưởng và vai trò phòng vệ trước rủi ro lạm phát, nợ công và bất ổn địa chính trị.

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và thâm hụt ngân sách cao, kim loại quý nói chung vẫn được xem là kênh bảo toàn giá trị dài hạn. Riêng với bạc, yếu tố "xanh hóa" nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trong nhiều năm tới, tạo nền tảng cho triển vọng giá tích cực hơn so với vàng.

Từ những diễn biến nêu trên có thể thấy, bạc bước vào năm 2026 với cả cơ hội lẫn thách thức. Một mặt, nền tảng cung - cầu và xu hướng dài hạn vẫn ủng hộ kịch bản tăng giá. Mặt khác, mức biến động lớn khiến bạc trở thành tài sản không phù hợp với những nhà đầu tư ngắn hạn thiếu kỷ luật hoặc chạy theo tâm lý đám đông.