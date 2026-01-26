Tài khoản ít sử dụng bỗng phát sinh giao dịch chuyển khoản 90 triệu đồng: Thanh niên sinh năm 2007 được công an mời làm việc

Ngày 6/12/2025, Công an xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận phản ánh của anh Trần Văn Nhất (sinh năm 1990, trú tại xã Đại Đồng) về việc chuyển khoản nhầm số tiền 90 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng mang tên Lê Hữu Trịnh, người mà anh không quen biết và không rõ nơi cư trú.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Đồng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, rà soát chủ tài khoản nhận tiền. Đến ngày 14/1/2026, lực lượng công an xác định người đứng tên tài khoản là anh Lê Hữu Trịnh (sinh năm 2007, trú tại xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên).

Công an xã Đại Đồng nhanh chóng liên hệ với anh Trịnh để làm rõ vụ việc. Qua trao đổi, anh Trịnh cho biết tài khoản ngân hàng trên đúng là của mình, tuy nhiên do ít sử dụng nên anh không nắm được việc có người chuyển nhầm tiền vào tài khoản.

Với tinh thần trách nhiệm và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân, trong ngày 14/1/2026, Công an xã Đại Đồng đã mời anh Lê Hữu Trịnh và anh Trần Văn Nhất đến trụ sở để làm việc. Tại đây, anh Trịnh đã tự nguyện ra ngân hàng rút số tiền 90 triệu đồng và trao trả lại đầy đủ cho anh Nhất dưới sự chứng kiến của lực lượng công an.

Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, anh Trần Văn Nhất bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đại Đồng vì đã nhanh chóng, tận tâm hỗ trợ, giúp anh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Hành động kịp thời, trách nhiệm và nhân văn của lực lượng Công an xã Đại Đồng tiếp tục khắc họa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “vì Nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa tinh thần gần dân, vì dân và tận tụy phục vụ nhân dân.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên