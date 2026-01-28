Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cơ quan Thuế gửi thông báo quan trọng đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho thuê bất động sản

28-01-2026 - 16:37 PM | Smart Money

Thuế TP Hà Nội vừa phát đi hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản, trong đó làm rõ phạm vi doanh thu chịu thuế, ngưỡng doanh thu phải nộp thuế và cách thức khai, nộp hồ sơ thuế.

Theo Thuế TP Hà Nội, doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi; không bao gồm hoạt động dịch vụ lưu trú.

Về cách tính thuế, cơ quan thuế nêu rõ:

- Trường hợp doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản từ 500 triệu đồng/năm trở xuống: hộ, cá nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT).

- Trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp quy định, trong đó:

+ Thuế GTGT = 5% x Doanh thu

+ Thuế TNCN = 5% x Doanh thu tính thuế, được xác định bằng 5% x (Doanh thu – 500 triệu đồng).

Đối với việc khai thuế và nộp hồ sơ khai thuế, Thuế TP Hà Nội hướng dẫn:

- Hộ, cá nhân có doanh thu cho thuê bất động sản không quá 500 triệu đồng/năm phải thông báo doanh thu phát sinh trong năm với cơ quan thuế.

- Hộ, cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thực hiện khai thuế GTGT và thuế TNCN bằng phương thức điện tử theo quy định.

Về nơi nộp hồ sơ khai thuế, hộ và cá nhân cho thuê bất động sản thực hiện nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê.

Thuế TP Hà Nội cũng lưu ý một số trường hợp cụ thể:

- Trường hợp cá nhân cho tổ chức thuê bất động sản và trong hợp đồng có thỏa thuận bên đi thuê (tổ chức) là người khai, nộp thuế thay thì tổ chức thực hiện khai thuế thay cho cá nhân.

- Trường hợp cá nhân cho cá nhân thuê bất động sản thì cá nhân cho thuê trực tiếp thực hiện khai thuế theo quy định.

Thuế TP Hà Nội đề nghị hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản chủ động rà soát doanh thu, thực hiện đúng nghĩa vụ khai báo và nộp thuế theo quy định hiện hành.


Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

