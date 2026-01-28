Lương, tiền công từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản

Trên các diễn đàn, kênh chuyên tư vấn về thuế thời gian gần đây, vấn đề tiền lương trên 5 triệu đồng có bắt buộc phải thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hay không liên tục được đặt ra. Thực tế, đây là vấn đề xuất phát từ quy định mới về điều kiện để khoản chi tiền lương, tiền công được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Liên quan đến việc áp dụng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với tiền lương, tiền công, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí - Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp.

Theo điểm c khoản 1 Điều 9 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 67/2025/QH15, trừ các khoản chi không được trừ theo quy định, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu khoản chi đáp ứng đầy đủ điều kiện, trong đó có yêu cầu về hóa đơn, chứng từ và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định.

Chi lương từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được tính vào chi phí.

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025 của Chính phủ, doanh nghiệp được trừ các khoản chi nếu là chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp; và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thanh toán từng lần từ 5 triệu đồng trở lên.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt được quy định là chứng từ chứng minh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, trừ trường hợp bên mua nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản của bên bán, có hướng dẫn riêng cho một số trường hợp đặc thù.

Ngược lại, theo điểm a khoản 8 Điều 10 Nghị định số 320/2025, các khoản chi tiền lương, tiền công đã hạch toán vào chi phí nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế .

Về hiệu lực thi hành, Nghị định số 320/2025 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2025. Riêng quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt tại điểm c khoản 1 Điều 9 được áp dụng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, tức ngày 15/12/2025.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí hướng dẫn, đối với khoản chi tiền lương, tiền công trả cho người lao động, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Nghị định số 320/2025 và không thuộc các khoản chi không được trừ, thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Tuy nhiên, kể từ ngày 15/12/2025, với các khoản chi tiền lương, tiền công từng lần từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được tính là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.