Chuyện lạ gì đang xảy ra với giá vàng?

Trong phiên giao dịch mới nhất, hợp đồng tương lai vàng đã ghi nhận mức tăng theo USD lớn nhất lịch sử chỉ trong một ngày, khi giá vọt thêm tới 231 USD/ounce, chốt phiên ở mốc kỷ lục 5.447 USD/ounce.

Tại thời điểm khảo sát sáng 29/1 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở 5.529 USD/ounce. Đáng chú ý, đà tăng không dừng lại khi thị trường Mỹ đóng cửa. Khi vàng hiện được giao dịch gần như 24/7, các hợp đồng tương lai mở cửa trở lại tại Australia và tiếp tục leo thang. Tính đến 18h45 (giờ Mỹ), hợp đồng vàng tháng 4/2026, kỳ hạn được giao dịch sôi động nhất, đã lên tới 5.524 USD/ounce, tăng thêm 77,7 USD.

Đây không chỉ là một phiên tăng mạnh, mà là một chuỗi tăng mang tính lịch sử. Riêng trong phiên thứ Tư, hợp đồng vàng COMEX giao tháng 4 tăng 4,44%, mức tăng phần trăm lớn nhất kể từ tháng 3/2020.

Giá vàng đã tăng liên tiếp 7 phiên, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 3/2025, với tổng mức tăng lên tới 713 USD, tương đương hơn 15% chỉ trong một tuần giao dịch. So với đáy 52 tuần thiết lập cuối tháng 1/2025, giá vàng hiện đã cao hơn hơn 90%. Tính từ đầu năm đến nay, kim loại quý này đã tăng hơn 22%, tương đương gần 1.000 USD/ounce.

Điều đáng nói là đà tăng “bùng nổ” này diễn ra trong bối cảnh Fed không hề phát đi tín hiệu ôn hòa rõ ràng. Tại cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của năm, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,50% - 3,75%, đúng như dự báo của thị trường.

Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định Fed không bị chi phối bởi biến động giá của từng loại tài sản, trong đó có vàng, đồng thời cho rằng uy tín của Fed vẫn được duy trì, thể hiện qua kỳ vọng lạm phát đang ổn định.

Ông Powell cũng nhấn mạnh rằng rủi ro lạm phát theo chiều tăng đã giảm, trong khi nguy cơ suy yếu của thị trường lao động cũng hạ nhiệt.

Dù để ngỏ khả năng tăng lãi suất trở lại nếu cần thiết, Chủ tịch Fed khẳng định đây không phải kịch bản cơ sở hiện nay. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường chưa kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trước tháng 6.

Trong bối cảnh đó, việc giá vàng không những không điều chỉnh mà còn tăng bứt phá đang được xem là “chuyện lạ” của thị trường. Thực tế cho thấy vàng gần như phớt lờ các phát biểu mang tính trung lập của Fed, tiếp tục giữ vững vùng đỉnh ngay sau cuộc họp báo của Chủ tịch Fed.

Theo giới phân tích, động lực lớn nhất phía sau đà tăng này đến từ đồng USD suy yếu mạnh. Chỉ số USD Index đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, bất ổn địa chính trị gia tăng và tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn đang kích hoạt làn sóng mua vàng trên quy mô toàn cầu.

Một điểm đáng chú ý khác là thị trường vàng dường như đang nhìn xa hơn hiện tại. Chia sẻ với Kitco News, ông Nitesh Shah, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa và Kinh tế vĩ mô tại WisdomTree cho rằng dù ông Powell có thể tiếp tục duy trì lãi suất ổn định trong vài tháng tới, nhà đầu tư đã bắt đầu định giá cho giai đoạn sau tháng 5, thời điểm Chủ tịch Fed dự kiến rời nhiệm kỳ.

Theo ông, người kế nhiệm nhiều khả năng sẽ có quan điểm mềm mỏng hơn với chính sách lãi suất, và đó chính là điều mà thị trường vàng đang “đặt cược”.

Cùng quan điểm, các nhà phân tích tại Deutsche Bank cho rằng trong môi trường đồng USD suy yếu, giá vàng hoàn toàn có thể tiến tới mốc 6.000 USD/ounce trong năm nay.

Theo Deutsche Bank, đà tăng hiện tại không mang tính đầu cơ ngắn hạn, mà phản ánh nhu cầu đầu tư bền bỉ, đến từ việc các ngân hàng trung ương đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, cũng như nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng vào các tài sản phi USD và tài sản thực.

Việc vàng tăng mạnh trong bối cảnh Fed chưa nới lỏng cho thấy thị trường đang bước vào một giai đoạn mới, nơi kỳ vọng tương lai, rủi ro địa chính trị và xu hướng phi USD hóa có sức nặng lớn hơn các tín hiệu chính sách ngắn hạn. Đó cũng chính là “chuyện lạ” đang diễn ra với giá vàng: Fed vẫn bình thản, nhưng thị trường thì không chờ đợi.

(Theo Kitco News)﻿