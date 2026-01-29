Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

29-01-2026 - 10:01 AM | Smart Money

Người dân chú ý: Cập nhật liên tục giá vàng của hàng loạt doanh nghiệp từ Ngân hàng Nhà nước

Hiện người dân có thể cập nhật liên tục giá vàng của hàng loạt doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp phép từ website của Ngân hàng Nhà nước.

Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước sbv.gov.vn vừa chính thức công bố thông tin về giá mua – bán vàng miếng tại các tổ chức được NHNN cấp giấy phép. Thông tin này sẽ được cơ quan điều hành cập nhật liên tục hàng ngày tại đây. Cụ thể:

Giá vàng miếng của các doanh nghiệp:

- Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải;

- Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu;

- Công ty TNHH Tập đoàn Vàng bạc đá quý Kim Tín;

- Công ty TNHH Vàng bạc đá quý NGọc Hải;

- Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm;

- Công ty TNHH Vàng bạc Phúc Thành;

- Công ty Cổ phần Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam;

- Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ);

- Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC;

- Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

- Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam;

- Công ty Cổ phần đầu tư vàng Phú Quý;

Người dân chú ý: Cập nhật giá vàng liên tục của hàng loạt doanh nghiệp từ Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 1.

Giá mua - bán vàng miếng của một số doanh nghiệp

Giá vàng miếng của các tổ chức tín dụng:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

- Ngân hàng TMCP Nam Á; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn;

- Ngân hàng TMCP Á Châu;

- Ngân hàng TMCP Phương Đông;

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam;

- Ngân hàng TMCP Tiên Phong;

- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Về giá vàng, sáng nay 29/1, hàng loạt cửa hàng đã nâng giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn lên trên mốc 190 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay. Chỉ trong vài ngày, giá vàng đã tăng tới 15 triệu đồng/lượng, là mức tăng chưa từng có trong lịch sử.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

