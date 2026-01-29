Sau Vietcombank, BIDV, ACB, một ngân hàng lớn khác tăng mạnh lãi suất trên hàng loạt thẻ tín dụng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

29-01-2026 - 11:19 AM | Smart Money

Từ ngày 2/2, lãi suất của nhiều dòng thẻ do ngân hàng này phát hánh sẽ tăng thêm khoảng 5 - 9%/năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông báo điều chỉnh lãi suất của thẻ tín dụng. Mức lãi suất mới sẽ được áp dụng từ ngày 2/2/2026.

Theo đó, các dòng thẻ sẽ điều chỉnh lãi suất là: Family; Easy Card; Visa Classic; Visa Ladies First; Visa Gold; Mastercard Classic; Mastercard Gold; JCB Gold; JCB Classic; UnionPay. Lãi suất các dòng thẻ tín dụng này hiện tại là 1,25 – 2,77%/tháng (tương đương 15 – 33,24%/năm). Từ 2/2/2026, lãi suất sẽ là 2 – 3,19%/tháng (tương đương 24 – 38,28%/năm).

Trong khi đó, nhiều dòng thẻ khác như Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite,…được giữ nguyên lãi suất 1,59 – 2,49%/tháng (tương đương 19,08 – 29,88%/năm).

Không chỉ Sacombank, nhiều ngân hàng khác cũng có động thái tăng lãi suất thẻ tín dụng thời gian gần đây.

Chẳng hạn, kể từ ngày 3/2/2026, lãi suất cho vay trong hạn của một số sản phẩm thẻ tín dụng do ACB phát hành sẽ được áp dụng ở mức 35%/năm. Các dòng thẻ bao gồm: ACB Privilege Visa Signature, Visa Platinum, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Digi, JCB Gold, Lotusmile Pay. Trước đó, lãi suất trong hạn của các dòng thẻ này dao động ở mức 30 - 32%/năm.

Hồi tháng 11/2025, OCB thông báo điều chỉnh lãi suất đối với các sản phẩm thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành, với mức lãi mới lên tới 37%/năm từ ngày 20/11/2025. Mức lãi suất mới này được áp dụng cho toàn bộ danh mục thẻ tín dụng của ngân hàng, ngoại trừ hai dòng thẻ OCB Mastercard World 2in1 và OCB Mastercard Priority. Trước thời điểm điều chỉnh, lãi suất thẻ tín dụng của OCB đang ở mức 33%/năm.

Ngày 20/11, Vietcombank cũng thông báo về việc điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng quốc tế. Nhà băng này đã tăng khoảng 3 – 4,5%/năm đối với nhiều dòng thẻ. Chẳng hạn đối với thẻ tín dụng hạng chuẩn, lãi suất tăng từ 18% lên 22%/năm. Đối với thẻ Platinum/Word, lãi suất tăng từ 17%/năm lên 21%/năm.

Ngày 10/11, BIDV đã tăng lãi suất của nhiều dòng thẻ tín dụng với mức tăng 0,5 – 4%/năm. Trong đó, thẻ hạng chuẩn tăng từ 18%/năm lên 22%/năm. Thẻ Platinum/World/Ultimate tăng từ 16,5 – 20%/năm lên 20%/năm. Thẻ Signature/Infinite tăng từ 16,5%/năm lên 18%/năm.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

