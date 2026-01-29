Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: Đại lý ở TPHCM và Tây Ninh đang tìm người trúng độc đắc 24 tờ vé số

29-01-2026 - 10:12 AM | Smart Money

Hôm nay (29-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Sáng 29-1, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã thông báo tìm ra khách hàng trúng 2 giải độc đắc.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-1. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 28-1, giải độc đắc (dãy số 073937) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Cần Thơ là đại lý vé số Ngọc Yến ở Hóc Môn, TPHCM. Hiện, 12 vé trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 2 tờ vé số Cần Thơ đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Ngọc Yến

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở chợ Đội 8, xã Đa Kia (tỉnh Đồng Nai) và đại lý vé số Gia Hào ở Củ Chi (TPHCM).

2 tờ vé số Sóc Trăng trúng độc đắc cũng đã tìm thấy chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 973923) của vé số Sóc Trăng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho một khách hàng trúng độc đắc 2 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Do vẫn còn 12 tờ vé số Sóc Trăng trúng độc đắc nhưng chưa thấy khách hàng đến đổi thưởng nên chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, đã viết thông báo trên Facebook của đại lý rằng: "Em đã sẵn sàng chờ khách alo tiếp nhé. Còn 12 tờ độc đắc, khách ơi tối em cũng có mặt".

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 259514) của vé số Cần Thơ trúng tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc (dãy số 200841) của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo Thu Tâm

Người lao động

