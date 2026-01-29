Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ đến ngân hàng vay 200 triệu đồng: Công an khẩn trương xác minh, hủy giao dịch

29-01-2026 - 17:07 PM | Smart Money

Cơ quan công an cũng lập tức phối hợp với ngân hàng hỗ trợ bà T. hoàn tất thủ tục hủy khoản vay 200 triệu đồng, bảo đảm an toàn tài sản cho người dân.

Người phụ nữ đến ngân hàng vay 200 triệu đồng, công an khẩn trương xác minh - Ảnh 1.

Công an xã phối hợp với Agribank Chi nhánh Tây Sơn hỗ trợ bà T. hoàn tất thủ tục hoàn trả số tiền 200 triệu đồng đã vay, giúp người dân tránh nguy cơ mất tài sản.

Sáng 28/01/2026, Công an xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bằng thủ đoạn giả danh chương trình trúng thưởng.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh chương trình trúng thưởng, thông báo nạn nhân được nhận quà tặng có giá trị lớn gồm túi xách, đồng hồ, trang sức và số tiền lên tới 05 tỷ đồng. Tuy nhiên, để nhận quà, người bị hại phải chuyển trước 500 triệu đồng tiền “phí thủ tục”. Tin vào thông tin trên, bà N.T.T (sinh năm 1968, trú xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh) đã vay 200 triệu đồng tại ngân hàng và chuẩn bị thêm 50 triệu đồng tiền cá nhân để thực hiện giao dịch.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Tây đã khẩn trương xác minh, tuyên truyền, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo, đồng thời kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền. Đơn vị đã phối hợp với Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Tây Sơn hỗ trợ bà T. hoàn tất thủ tục hủy khoản vay 200 triệu đồng, bảo đảm an toàn tài sản cho người dân.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức thông báo trúng thưởng, tặng quà giá trị lớn nhưng yêu cầu chuyển tiền trước; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ở Sài Gòn, người ta đeo vàng kiểu này!

Ở Sài Gòn, người ta đeo vàng kiểu này! Nổi bật

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán và các dịp lễ hội đầu năm

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán và các dịp lễ hội đầu năm Nổi bật

Sau khi chuyển khoản 600 triệu đồng đến tài khoản VietinBank đuôi 9999, người đàn ông liền đến công an trình báo

Sau khi chuyển khoản 600 triệu đồng đến tài khoản VietinBank đuôi 9999, người đàn ông liền đến công an trình báo

15:43 , 29/01/2026
Trả chậm khoản vay bao ngày thì bị tính nợ xấu?

Trả chậm khoản vay bao ngày thì bị tính nợ xấu?

14:54 , 29/01/2026
Cảnh báo chiêu lừa giả mạo người thân dụ dỗ đổi ngoại tệ

Cảnh báo chiêu lừa giả mạo người thân dụ dỗ đổi ngoại tệ

14:49 , 29/01/2026
Công an mời đại diện ngân hàng, tiệm vàng đến tuyên truyền chống trộm cướp, lừa đảo

Công an mời đại diện ngân hàng, tiệm vàng đến tuyên truyền chống trộm cướp, lừa đảo

14:35 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên