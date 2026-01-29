Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

29-01-2026 - 15:43 PM | Smart Money

Sau khi chuyển khoản 600 triệu đồng đến tài khoản VietinBank đuôi 9999, người đàn ông liền đến công an trình báo

Người đàn ông phát hiện chuyển khoản nhầm đến số tài khoản VietinBank đuôi 9999, liền đến công an nhờ hỗ trợ.

Ngày 29/01/2025, Công an xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đã phối hợp ngân hàng, hoàn thành việc hỗ trợ ông Phan Đức Thành (sinh năm 1983, ở tỉnh Sơn La) nhận lại số tiền 600 triệu đồng do chuyển khoản nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến.

Trước đó, do sơ suất khi thực hiện giao dịch, ông Phan Đức Thành đã chuyển nhầm số tiền 600 triệu đồng vào một tài khoản VietinBank số xxxx9999, chi nhánh Cần Thơ. Sau khi phát hiện sự việc, ông Thành đã làm đơn trình báo, đề nghị Công an xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Cờ Đỏ đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực Công an xã, tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản có liên quan; đồng thời vận động người nhận tiền tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm để trao trả cho ông Thành theo đúng quy định của pháp luật.

Nhờ triển khai kịp thời, trách nhiệm và hiệu quả các biện pháp công tác, Công an xã Cờ Đỏ đã hỗ trợ ông Phan Đức Thành nhận lại đầy đủ số tiền bị chuyển nhầm. Nhận lại tài sản, ông Thành bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cờ Đỏ vì tinh thần tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Qua vụ việc này, người dân cần lưu ý luôn kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, số tiền trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản.

Khi phát hiện chuyển khoản nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Linh San

An ninh tiền tệ

