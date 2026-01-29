Giá vàng chạm mốc 5.600 USD/ounce, chuyên gia đưa ra lời khuyên bất ngờ

Ảnh minh hoạ

Giá vàng giao ngay tiếp tục đà tăng bùng nổ trong phiên thứ Năm, vọt lên mức cao kỷ lục mới, tiến sát mốc 5.600 USD/ounce, khi nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế. Trong khi đó, giá bạc cũng áp sát ngưỡng 120 USD/ounce.

Tại thời điểm 01h49 GMT (khoảng 08h49 sáng theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng mạnh 2,7%, lên 5.542,29 USD/ounce, sau khi có lúc lập kỷ lục 5.591,61 USD/ounce trong phiên.

“Gánh nặng nợ công ngày càng lớn của Mỹ và những bất ổn xuất phát từ dấu hiệu cho thấy hệ thống thương mại toàn cầu đang bị chia tách thành các khối khu vực, thay vì xoay quanh mô hình lấy Mỹ làm trung tâm, thực trạng này khiến nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào vàng,” ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, nhận định.

Giá vàng lần đầu vượt mốc 5.000 USD/ounce vào thứ Hai và đã tăng hơn 10% chỉ riêng trong tuần này, nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố như nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ, hoạt động mua vào ổn định từ các ngân hàng trung ương và đồng USD suy yếu.

“Vàng không còn đơn thuần chỉ là công cụ phòng ngừa khủng hoảng hay lạm phát; kim loại quý này ngày càng được nhìn nhận như một tài sản trung lập, đáng tin cậy để lưu trữ giá trị và đồng thời giúp đa dạng hóa danh mục trong nhiều bối cảnh kinh tế vĩ mô khác nhau,” các chuyên gia của OCBC cho biết trong một báo cáo.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 27%, sau khi bứt phá tới 64% trong năm 2025.

“Mặc dù đà tăng theo dạng ‘parabol’ cho thấy khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh không còn xa, nhưng các yếu tố nền tảng cơ bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường trong suốt năm 2026, khiến bất kỳ nhịp giảm nào cũng trở thành cơ hội mua hấp dẫn,” ông Tony Sycamore, chuyên gia thị trường tại IG, nhận xét.

Về mặt địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư kêu gọi Iran quay lại bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ trong tương lai sẽ có mức độ nghiêm trọng hơn nhiều. Phía Tehran đáp trả bằng lời đe dọa sẽ tấn công Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ hai nước này.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Tư, đúng như dự báo. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát trong tháng 12 nhiều khả năng vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Giá vàng trong phiên thứ Năm còn được hỗ trợ bởi thông tin tập đoàn tiền mã hóa Tether có kế hoạch phân bổ 10% – 15% danh mục đầu tư vào vàng vật chất.

Ở châu Á, dù giá vàng tăng cao kỷ lục, người mua vẫn đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh vàng tại Thượng Hải và Hong Kong, đặt cược rằng giá kim loại quý này sẽ còn tăng tiếp.

Theo Reuters﻿