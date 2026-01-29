Cảnh báo chiêu lừa giả mạo người thân dụ dỗ đổi ngoại tệ

Ngày 28/1, Công an xã Hiệp Phước, TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nhà Bè kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, qua đó tránh thiệt hại cho nạn nhân khoảng 199 triệu đồng.

Công an, ngân hàng tuyên truyền cho người dân sau khi kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trực tuyến.

Theo thông tin ban đầu, một người dân trên địa bàn nhận được tin nhắn qua mạng xã hội Messenger từ tài khoản giả mạo người thân đang ở nước ngoài, với nội dung dụ dỗ “đổi tiền/nhận đổi ngoại tệ” và yêu cầu chuyển tiền gấp.

Tin tưởng vào nội dung tin nhắn, sáng 28/1, người này đã đến Phòng Giao dịch số 1 – Agribank Chi nhánh Nhà Bè (địa chỉ 760B, ấp 25, xã Hiệp Phước) để thực hiện giao dịch.

Trong quá trình làm thủ tục, nhân viên ngân hàng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên chủ động tạm dừng giao dịch, đồng thời báo Công an xã Hiệp Phước phối hợp xác minh.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn giả mạo tài khoản mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhờ được phát hiện kịp thời, người dân đã dừng chuyển tiền, không để đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Công an xã Hiệp Phước khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền chỉ dựa trên tin nhắn mạng xã hội, kể cả khi tên và ảnh đại diện giống người thân. Người dân cần gọi điện hoặc gọi video để xác minh trước khi giao dịch. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, không bấm vào đường link lạ; cảnh giác với các chiêu trò như “đổi ngoại tệ lãi cao”, “nhờ chuyển tiền hộ”, “đóng phí để nhận tiền”, “tài khoản bị khóa cần xác minh”...

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay Công an nơi gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, lưu giữ các tin nhắn, số tài khoản, nội dung trao đổi để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Trước đó, thông tin về tình hình lừa đảo trực tuyến tiếp cận người dân, học sinh trên địa bàn, lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, chỉ trong nửa đầu tháng 1/2026, toàn thành phố có 16 vụ bắt cóc online. Tình hình lừa đảo vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều kịch bản mới có thể sẽ xuất hiện trong thời gian tới, nhất là vào dịp lễ, tết.

