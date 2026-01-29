Trả chậm khoản vay bao ngày thì bị tính nợ xấu?

Trên thực tế, không phải mọi trường hợp trả chậm đều bị xếp vào nợ xấu, tuy nhiên người vay cũng không nên chủ quan, bởi việc chậm thanh toán vẫn có thể để lại những tác động nhất định.

Theo quy định phân loại nợ hiện hành của các tổ chức tín dụng, khoản vay trả chậm trong khoảng từ 1 đến 10 ngày thường chưa bị xếp vào nợ xấu, đặc biệt nếu khách hàng có lịch sử trả nợ đúng hạn và đây là lần chậm trả đầu tiên. Trong nhiều trường hợp, khoản vay vẫn được xếp vào nhóm 1 – nợ đủ tiêu chuẩn. Dù vậy, việc trả chậm vẫn được ngân hàng ghi nhận trên hệ thống quản lý khoản vay và có thể được cập nhật lên Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) để phục vụ công tác đánh giá tín dụng sau này.

Tuy chưa bị coi là nợ xấu, nhưng việc trả chậm khoản vay vẫn có thể kéo theo một số hệ quả. Người vay có thể bị tính lãi phạt chậm trả với mức lãi suất cao hơn lãi suất trong hạn theo hợp đồng tín dụng. Ngoài ra, điểm tín dụng cá nhân có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt nếu tình trạng trả chậm xảy ra nhiều lần. Trong các lần vay vốn, mở thẻ tín dụng hoặc tham gia chương trình trả góp sau này, khách hàng cũng có thể bị ngân hàng thẩm định chặt chẽ hơn.

Theo các quy định hiện hành, nợ xấu thường phát sinh khi khoản vay bị trả chậm trên 10 ngày, tùy theo mức độ và số lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Những khoản vay bị chậm trả kéo dài, đặc biệt từ 91 ngày trở lên, thường bị xếp vào các nhóm nợ xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiếp cận tín dụng của người vay trong thời gian dài. Vì vậy, mốc 10 ngày được xem là ranh giới quan trọng mà người vay cần đặc biệt lưu ý.

Trong trường hợp đã trả chậm, người vay nên chủ động thanh toán đầy đủ cả nợ gốc và lãi phát sinh để sớm đưa khoản vay về trạng thái bình thường. Đồng thời, việc liên hệ trực tiếp với ngân hàng để trao đổi khi gặp khó khăn tài chính tạm thời cũng là giải pháp cần thiết, giúp hạn chế các phát sinh không mong muốn. Người vay nên theo dõi thông tin tín dụng cá nhân trên CIC để đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác và kịp thời.

Về lâu dài, để tránh tái diễn tình trạng trả chậm, khách hàng nên sử dụng các hình thức hỗ trợ như trích nợ tự động hoặc nhắc lịch thanh toán, từ đó kiểm soát tốt nghĩa vụ tài chính của mình. Có thể thấy, trả chậm vài ngày chưa đồng nghĩa với nợ xấu, nhưng nếu không xử lý kịp thời và lặp lại nhiều lần, rủi ro đối với hồ sơ tín dụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Việc nắm rõ các mốc thời gian và chủ động quản lý khoản vay sẽ giúp người vay bảo vệ uy tín tín dụng và duy trì khả năng tiếp cận vốn trong dài hạn.