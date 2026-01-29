Giá Bitcoin rớt mạnh cùng vàng, bạc ngay trong đêm 29/1

Bitcoin – Đồng tiền mã hoá lớn nhất thị trường bất ngờ giảm gần 6% từ mức 90.000 USD/BTC xuống quanh mức 84.500 USD/BTC, thấp nhất kể từ giữa tháng 12. Diễn biến xảy ra nhanh chóng chỉ trong vài giờ giao dịch, chứng kiến mức giảm hơn 3.000 USD.

Theo CoinDesk, đợt bán tháo diễn ra nhanh chóng cùng lúc với sự đảo chiều của đà tăng mạnh chưa từng có của giá vàng, khi kim loại quý này từng vọt lên trên 5.600 USD/ounce trong phiên thứ Năm nhưng sau đó nhanh chóng rơi trở lại vùng 5.200 USD/ounce.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nasdaq cũng giảm sâu 1,5%, trong bối cảnh cổ phiếu Microsoft lao dốc hơn 11% sau khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV.

Quan sát nhóm cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa, Strategy (MSTR) – doanh nghiệp nắm giữ bitcoin lớn nhất trong khối doanh nghiệp – đã giảm 8%, ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ ngày 12/12, đồng thời rơi xuống mức đáy 52 tuần và quay về vùng giá của tháng 9/2024.

Nhiều cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán mạnh, bao gồm Bullish (BLSH), Twenty One Capital (XXI), Circle (CRCL) và Coinbase (COIN), với mức giảm dao động từ 4% đến 8%.

Trong khi đó, chỉ số biến động S&P 500 (VIX) tăng vọt hơn 16%, lên 19 điểm, mức cao thứ hai kể từ cuối tháng 11. Song song, chỉ số sức mạnh đồng USD (DXY) phục hồi lên 96,6 điểm từ đáy 95,5 của phiên thứ Tư.