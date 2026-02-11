Giao dịch nhanh mùa Tết, TPBank tiên phong trong tạo “hàng rào số” bảo vệ người dùng

Những ngày cận Tết, nhu cầu giao dịch tài chính của người dân tăng mạnh như mua sắm, biếu tặng người thân,... Đây cũng là thời điểm những chiêu trò lừa đảo xuất hiện dày đặc, nhắm vào tâm lý vội vàng và sự chủ quan của người dùng. Đôi khi chỉ cần một cuộc gọi mạo danh, một tin nhắn quen tên hay một lời nhờ chuyển tiền "gấp", nhiều người có thể rơi vào bẫy của kẻ gian. Không ít trường hợp mất tiền xảy ra chỉ trong vài phút, khi người dùng chưa kịp kiểm chứng thông tin.

Trước bối cảnh đó, việc đảm bảo an toàn giao dịch không chỉ dừng ở những lời khuyến cáo, mà cần những giải pháp can thiệp kịp thời ngay khi khách hàng thao tác chuyển tiền. Chia sẻ về vấn đề này, Tổng Giám đốc TPBank - ông Nguyễn Hưng cho biết: "Thực tế, các đối tượng lừa đảo có rất nhiều kịch bản để lừa người dân. Tuy nhiên, khi người dân ra ngân hàng chuyển tiền, ngân hàng sẽ có những biện pháp để hỗ trợ, nhằm ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ. Tại TPBank, chúng tôi hiện đã có một hệ thống kết nối với Bộ Công An, dữ liệu chung của Ngân hàng Nhà nước. Nhờ vậy, chúng tôi có thể nhận diện, cảnh báo những số tài khoản lừa đảo và ngăn chặn giao dịch đáng ngờ".

Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng chia sẻ TPBank luôn sẵn sàng các giải pháp can thiệp kịp thời ngay khi khách hàng giao dịch nhằm ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ, hạn chế những rủi ro không đáng có.

TPBank chủ động ngăn chặn rủi ro từ điểm chạm đầu tiên

Nhằm giúp khách hàng tránh những rủi ro đáng tiếc, TPBank đã tiên phong triển khai hệ thống cảnh báo rủi ro lừa đảo đồng bộ trên toàn bộ các kênh giao dịch: App TPBank, ứng dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp TPBank Biz, các máy ATM/LiveBank và tại quầy. Tính năng này của TPBank hoạt động dựa trên kết nối trực tiếp với hệ thống SIMO (System for Intelligent Monitoring and Oversight) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai và dữ liệu của Bộ công an – A05 nhằm đa dạng hóa các nguồn cảnh báo.

Ngay khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu rủi ro, hệ thống TPBank tự động kích hoạt cơ chế cảnh báo hoặc chặn giao dịch, tùy theo mức độ nghiêm trọng. Cụ thể, khi khách hàng thực hiện chuyển tiền qua TPBank, hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin tài khoản người nhận. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc liên quan đến các hành vi gian lận, cảnh báo sẽ xuất hiện ngay trên màn hình hoặc được gửi đến giao dịch viên tư vấn tại quầy để người dùng cân nhắc trước khi tiếp tục giao dịch.

TPBank sở hữu hệ thống kết nối với Bộ Công An, dữ liệu chung của Ngân hàng Nhà nước, giúp nhận diện, cảnh báo những số tài khoản lừa đảo và ngăn chặn giao dịch đáng ngờ.

Đáng chú ý, hệ thống của TPBank không áp dụng một cách cứng nhắc mà được thiết kế theo nhiều mức độ. Với những tài khoản thụ hưởng đang trong diện theo dõi hoặc có mức rủi ro thấp, khách hàng vẫn có quyền quyết định sau khi đã được cảnh báo. Còn với các tài khoản được xác định có rủi ro cao, giao dịch qua TPBank sẽ không thể thực hiện, nhằm tránh việc tiền bị chuyển đi trong những tình huống nguy hiểm.

Anh Quang Hùng (36 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, anh từng nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là bạn, nhờ chuyển tiền gấp để đặt cọc hàng Tết. "Do đang có việc gấp, tôi cũng không kiểm tra lại. Nhưng khi thao tác chuyển tiền trên ứng dụng TPBank thì hệ thống hiện cảnh báo. Nhờ vậy tôi dừng lại kiểm tra và phát hiện đó là tài khoản lừa đảo. Nếu không có cảnh báo này, có lẽ tôi đã mất tiền vì chủ quan", anh Hùng chia sẻ về trải nghiệm của mình.

An tâm giao dịch Tết mọi lúc, mọi nơi

Bên cạnh việc kiểm soát rủi ro từ bên ngoài, TPBank từ lâu đã nâng tầm trải nghiệm bảo mật bằng công nghệ sinh trắc học – nơi chính người dùng trở thành "mật khẩu" cho mọi giao dịch.

Không chỉ là dấu vân tay, các phương thức đa dạng khác từ xác thực khuôn mặt, giọng nói đều được TPBank tiên phong áp dụng và tạo ra chuẩn mới cho ngân hàng số – bảo vệ khách hàng bằng chính sinh trắc học riêng biệt của họ. Bên cạnh đó, TPBank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong liên kết và tích hợp với nền tảng định danh điện tử quốc gia VNeID, tạo thành một hệ thống xác thực kép an toàn, chính xác và thống nhất.

Sự kết hợp giữa sinh trắc học và định danh từ nền tảng VNeID đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh danh tính khách hàng. Khi đăng ký dịch vụ mới, thay đổi thông tin hoặc xử lý các giao dịch có độ nhạy cao, việc kết hợp giữa dữ liệu sinh trắc học và xác thực qua VNeID giúp đảm bảo tính chính chủ, chính xác và hợp lệ trong toàn bộ quy trình.

Đặc biệt, với ChatPay - điểm độc đáo riêng có của TPBank, khách hàng có thể giao dịch nhanh chóng và chuẩn xác ngay cả trong mùa cao điểm nhờ khả năng hạn chế tối đa việc chuyển tiền nhầm. Giao diện hội thoại trực quan kết hợp cùng tính năng nâng cao Paste to Pay tự động bóc tách nội dung sao chép giúp việc chuyển khoản trở nên dễ dàng, an toàn như gửi tin nhắn.

Chị Thảo My (32 tuổi, trú tại phường Sài Gòn, TP.HCM) cho biết: "Cuối năm tôi hay chuyển khoản gấp ngoài giờ hành chính. Việc xác thực khuôn mặt giúp tôi yên tâm vì tài khoản được bảo mật chặt chẽ, nhưng điều tôi thích nhất ở TPBank là tính năng ChatPay. Giao diện này cho phép tôi kiểm tra lại lịch sử giao dịch dễ dàng như xem tin nhắn và tính năng Paste to Pay giúp khớp thông tin chuyển khoản ngay lập tức, không còn nỗi lo bấm nhầm số tài khoản hay sai số tiền dù đang vội".

Trong bối cảnh nhu cầu giao dịch tài chính tăng cao vào dịp Lễ, Tết - thời điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro gian lận, việc TPBank chủ động xây dựng nhiều lớp bảo vệ không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là cách gìn giữ sự an tâm cho khách hàng trong những ngày đoàn viên. Khi công nghệ vận hành âm thầm phía sau, khách hàng có thể tự tin chi tiêu, trao gửi và kết nối yêu thương mà không bị gián đoạn bởi lo lắng về an toàn tài chính. Đó cũng là cách TPBank lan tỏa thông điệp "nụ cười" thông qua những trải nghiệm tài chính thuận lợi, giúp khách hàng khởi đầu năm mới an tâm và thoải mái hơn.