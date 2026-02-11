Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng Việt Nam cao hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

11-02-2026 - 22:16 PM | Smart Money

Sáng nay (11/2), giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 181 triệu đồng/lượng, nới rộng khoảng cách với vàng nhẫn các thương hiệu khác từ 400.000 - 500.000 đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng SJC cũng cao hơn thế giới khoảng gần 24 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua. Các công ty khác cũng điều chỉnh mức tăng vàng miếng SJC tương ứng.

Đáng ngạc nhiên, sau khi điều chỉnh tăng ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách giá với vàng nhẫn các thương hiệu khác từ 400.000 - 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng Việt Nam cao hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC một mình một chợ.

Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 177,6 - 180,6 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tại đơn vị này thấp hơn vàng miếng SJC 400.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 500.000 đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng SJC bằng giá vàng nhẫn các thương hiệu khác khi Ngân hàng Nhà nước xóa độc quyền vàng miếng SJC. Tuy nhiên, hiện nay chưa có đơn vị nào được phép nhập khẩu vàng cũng như sản xuất vàng miếng khác nên nguồn cung vẫn khan hiếm.

Hiện, giá vàng thế giới niêm yết 5.042 USD/ounce, tăng 8 USD so với sáng qua. Hiện, giá vàng miếng SJC cũng cao hơn thế giới khoảng gần 24 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường bạc cũng ghi nhận xu hướng tăng. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3-3,1 triệu đồng/lượng, tương đương 83 triệu đồng/kg, tăng 2 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Bạc Ancarat niêm yết 82 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mốc 81 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.055 đồng/USD, giảm 8 đồng so với sáng qua; Vietcombank niêm yết ở mức 25.650 - 26.060 đồng/USD (mua - bán), giảm 40 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

