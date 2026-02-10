Ngày 10/2: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn tiếp tục đi lên

Chiều ngày 10/2, giá vàng thế giới biến động nhẹ, giảm khoảng 15 USD/ounce xuống 5.036 USD/ounce.

Các thương hiệu lớn trong nước giữ nguyên mức niêm yết buổi sáng nay. Tại Bảo Tín Minh Châu và PNJ, giá vàng nhẫn hiện ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC ở mức 178,0 – 181,0 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng SJC đã ở mức cao nhất trong 10 ngày qua. So với đáy ngày 2/2, vàng đã tăng khoảng 15 triệu đồng/lượng.﻿

Tuy nhiên so với đỉnh lập được ngày 29/1, giá vàng vẫn đang thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng. ﻿

Cập nhật cuối buổi sáng, giá vàng trong nước đồng loạt tăng khoảng 600 nghìn đồng – 1 triệu đồng/lượng so với khi mở cửa.﻿

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết 178,0 – 181,0 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn là 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng cả 2 chiều mua – bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ tăng 1,2 triệu đồng/lượng lên 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng, tức 18,05 triệu đồng/chỉ. Vàng Tiểu Kim Cát 24k (9999) 0,1 chỉ cũng tăng lên 1,775 – 1,805 triệu đồng/sản phẩm.

Giá vàng thế giới cũng tăng so với khảo sát đầu giờ sáng hôm nay, hiện đứng ở mức 5.050 USD/ounce.

Mở cửa sáng 10/2, giá vàng SJC và giá vàng nhẫn trên thị trường đi ngang so với hôm qua. Hiện giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 177,4 – 180,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn: hiện DOJI niêm yết 178,0 – 181,0 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu là 176,9 – 179,9 triệu đồng/lượng.

Đối với loại vàng Tiểu Kim Cát 24k loại 0,1 chỉ, Bảo Tín Mạnh Hải đang áp dụng mức giá 1,769 – 1,799 triệu đồng/0,1 chỉ.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh mức 5.000 USD/ounce. Đầu giờ sáng hôm nay, kim loại quý này đứng ở mức 5.012 USD/ounce.

Vàng và bạc đã bật tăng trở lại vượt qua các ngưỡng quan trọng là những mốc then chốt để tránh bị mắc kẹt trong biên độ đi ngang và đối mặt với một đợt điều chỉnh giảm khác. Đối với vàng, mức quan trọng này là 5.000 USD và mốc “ranh giới” đối với bạc là 80 USD.

Theo Kitco News, cả hai kim loại đều được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu mạnh, khi giới đầu tư đang theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố trong tuần này gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu mới về chính sách tiền tệ. Thị trường hiện đã định giá khả năng có ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, trong năm 2026.

“Yếu tố tác động lớn nhất đến giá vàng hôm nay là đồng USD,” ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết. Ông nói thêm rằng kỳ vọng về các dữ liệu kinh tế yếu, đặc biệt là trên thị trường lao động, đang gia tăng. Điều này, cùng với những lo ngại kéo dài về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã khiến chỉ số USD Index giảm 0,84%, xuống còn 96,91 điểm — chỉ còn cách chưa đầy 1 điểm so với mức đáy của bốn tháng gần đây.