Chi tiêu cuối năm thuận tiện với nguồn tiền tín dụng không cần thẻ vật lý cùng VNPAY-QR

600.000+ điểm bán có VNPAY-QR áp dụng thanh toán tín dụng

Dịp cuối năm là thời điểm nhu cầu chi tiêu tăng mạnh. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại hay cửa hàng bán lẻ, hình ảnh hàng người nối dài chờ thanh toán trở nên quen thuộc. Để rút ngắn thời gian giao dịch trong thời kỳ thanh toán số, nhiều người lựa chọn quét mã QR.

Cùng với tốc độ thanh toán, áp lực dòng tiền cuối năm cũng là vấn đề được quan tâm. Chi tiêu tăng đột biến khiến nhu cầu sử dụng nguồn tài chính linh hoạt trở nên quan trọng hơn, đặc biệt ở những khoản mua sắm phục vụ Tết. Đây là lý do hình thức thanh toán bằng tiền tín dụng ngày càng được ưa chuộng như một giải pháp "tiêu trước, trả sau" có kiểm soát.

Trong bối cảnh đó, VNPAY-QR cho phép người dùng chỉ cần quét mã và sử dụng trực tiếp nguồn tiền thẻ tín dụng trên chính các ứng dụng ngân hàng quen thuộc như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… thay vì phụ thuộc vào thẻ cứng như trước đây. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng ngân hàng đã liên kết thẻ tín dụng và quét mã VNPAY-QR, sau đó lựa chọn nguồn tiền tín dụng để hoàn tất giao dịch.

Như vậy, người dùng có thể sử dụng nguồn tiền tín dụng ở bất kỳ đâu, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng ngân hàng, thay vì phụ thuộc vào các thiết bị vật lý như trước.

Hiện tại, VNPAY-QR đã phủ rộng tại hơn 600.000 điểm bán trên toàn quốc, từ các chuỗi siêu thị điện máy, cửa hàng, quán cà phê… đến cửa hàng tiện lợi như Circle K, GS25 và hàng loạt cửa hàng nhỏ lẻ. Khi tín dụng có thể sử dụng trong những giao dịch thường ngày, từ bữa ăn, mua sắm đến dịch vụ sinh hoạt, người dùng không còn bị giới hạn trong phạm vi trung tâm thương mại hay cửa hàng lớn.

Ngoài yếu tố tiện lợi, thanh toán tín dụng qua VNPAY-QR còn góp phần giảm rủi ro liên quan đến thẻ vật lý như mất thẻ hoặc lộ thông tin. Toàn bộ thao tác được thực hiện trên ứng dụng ngân hàng, giúp người dùng dễ theo dõi lịch sử giao dịch và kiểm soát chi tiêu.

Tiêu trước trả sau đơn giản với VNPAY-QR

Sự phát triển của VNPAY-QR tín dụng cho thấy xu hướng mở rộng cách tiếp cận nguồn tài chính tiêu dùng trong đời sống hàng ngày. Thay vì thay đổi thói quen chi tiêu, người dùng được bổ sung thêm một lựa chọn linh hoạt hơn, giúp trải nghiệm mua sắm trở nên đơn giản, chủ động và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Thanh toán tín dụng với VNPAY-QR đi vào cuộc sống thường ngày, trong mọi hoạt động giao dịch, thay vì chỉ dừng lại ở các siêu thị hay trung tâm thương mại lớn. Ảnh: VNPAY.

Bên cạnh các khoản chi tiêu lớn, việc quét mã VNPAY-QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng đang trở thành công cụ hỗ trợ quản lý chi tiêu hiệu quả. Giao dịch được cập nhật tức thời trên ứng dụng ngân hàng, giúp người dùng theo dõi hạn mức, lịch sử chi tiêu và kế hoạch hoàn trả trong một bức tranh tài chính rõ ràng.