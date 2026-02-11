Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lại vừa có người trúng Vietlott hơn 42 tỷ đồng tại TP.HCM

11-02-2026 - 17:10 PM | Smart Money

Sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, người này nhận về hơn 38,17 tỷ đồng.

Lại vừa có người trúng Vietlott hơn 42 tỷ đồng tại TP.HCM - Ảnh 1.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, ngày 9/2/2026 đã trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01466 cho một người chơi tại TP.HCM với giá trị hơn 42,4 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, người trúng thưởng là ông N.Q.C. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, doanh nghiệp xác định ông N.Q.C là người trúng Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT 01466 với số tiền 42.413.161.000 đồng.

Lại vừa có người trúng Vietlott hơn 42 tỷ đồng tại TP.HCM - Ảnh 2.

Tấm vé trsung thưởng của ông C

Tấm vé trúng thưởng được phát hành tại điểm bán hàng số 111B Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

Chia sẻ tại buổi trao thưởng, ông N.Q.C cho biết có thói quen mua vé Vietlott đều đặn với số tiền cố định. Mỗi lần mua, tùy theo tâm trạng, ông thường chi từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng để giải trí. Hai sản phẩm ông thường lựa chọn là Mega 6/45 và Power 6/55.

Ông cho rằng khi tham gia xổ số, "Điều đầu tiên là phải mua vé, điều thứ hai là phải có may mắn. Nếu không mua thì chắc chắn không trúng, còn mua rồi thì trúng hay không là do duyên". Theo chia sẻ, ông giữ tâm lý thoải mái khi tham gia, xem đây là một hình thức giải trí. Khi dò vé và biết mình trúng Jackpot, ông cho biết tâm trạng bình thản và coi đó là "lộc trời cho".

Theo quy định, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP.HCM. Số thuế phải nộp là hơn 4,2 tỷ đồng, tương đương 10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng, và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.


Theo Thúy Hạnh

