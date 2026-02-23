ACB bước vào năm Ngựa: Phi nước đại là bản năng, nhưng giữ được nhịp bền bỉ mới là bản lĩnh của những tổ chức đi đường dài

Giữ nhịp bền bỉ trong bối cảnh ưu tiên ổn định

Với một ngân hàng thương mại, tăng trưởng không chỉ được đo bằng tốc độ, mà còn bằng khả năng duy trì sự ổn định xuyên suốt các chu kỳ kinh tế. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, ACB lựa chọn tâm thế của một tổ chức đã sẵn sàng cho đường dài. Đó không phải là sự thận trọng mang tính phòng thủ, mà là sự chủ động được xây dựng trên nền tảng quản trị vững chắc, năng lực tài chính lành mạnh và chiến lược phát triển rõ ràng. Trong cách tiếp cận này, tốc độ không bị phủ nhận, nhưng luôn được đặt trong mối quan hệ hài hòa với kiểm soát rủi ro và chất lượng tăng trưởng.

Chia sẻ về định hướng của ngân hàng trong năm mới, ông Từ Tiến Phát – Tổng Giám đốc ACB – cho biết:

"Hình ảnh con ngựa thường gắn với tốc độ và sự bứt phá. Nhưng trong thực tế vận hành một tổ chức tài chính, không phải lúc nào cũng cần phi nước đại. Có những giai đoạn thị trường đòi hỏi tốc độ. Nhưng cũng có những giai đoạn, điều quan trọng hơn là giữ được nền tảng.

Với ACB, năm mới không phải là cuộc đua về tốc độ, mà là hành trình gia tăng chất lượng tăng trưởng. Khi nền tảng đủ vững, việc bứt phá chỉ còn là vấn đề thời điểm."

Theo ông, việc không theo đuổi tăng trưởng nóng trong giai đoạn nhiều biến động chính là cách để bảo toàn năng lực tài chính, bảo vệ lợi ích cổ đông và tạo vị thế vững chắc cho chu kỳ kế tiếp. Theo đó, tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ACB chính thức vượt ngưỡng 1.025.850 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cuối 2024 và gấp đôi sau 5 năm, đánh dấu cột mốc quan trọng về quy mô của một ngân hàng lớn trong hệ thống tài chính Việt Nam. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ACB đã giảm xuống 0,97%, mức thấp nhất kể từ năm 2023 và nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành.Dư nợ tín dụng tăng trưởng ổn định, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp so với mặt bằng chung toàn hệ thống.

Những con số này không đơn thuần là kết quả của một năm tài chính, mà là minh chứng cho một triết lý điều hành nhất quán: tăng trưởng phải song hành cùng an toàn.

Ở góc độ vĩ mô, niềm tin vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục là động lực để ACB kiên định với chiến lược đã chọn. Những cải cách về môi trường kinh doanh, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, được xem là nền tảng quan trọng cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong dòng chảy đó, ACB xác định vai trò của mình không chỉ là một ngân hàng thương mại, mà là một tổ chức tài chính đồng hành cùng sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Ngược dòng thị trường, giảm lãi suất chủ động, mở rộng danh mục sản phẩm đầu tư

Trong năm, ACB đã biến chiến lược thận trọng thành hành động thực chất, không chỉ ở con số lợi nhuận, mà ngay trong cách thiết kế sản phẩm – dịch vụ nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí vốn và tối ưu dòng tiền cho khách hàng.

Gần đây một điểm nhấn đáng chú ý là chương trình "Giảm lãi suất vay tự động" cho phép khách hàng vay vốn (đặc biệt là hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ) hưởng ưu đãi giảm lãi vay lên tới 2%/năm mà không cần làm thủ tục phức tạp. Theo đó, khi khách hàng chọn ACB làm tài khoản chính để nhận dòng tiền bán hàng và tập trung doanh thu về tài khoản, số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân càng cao thì mức giảm lãi suất vay càng lớn, với mức ưu đãi có thể lên đến 2%/năm – một phương pháp thiết thực giúp giảm chi phí vốn ngay trong kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo.

Cơ chế này được áp dụng tự động trên nền tảng ACB ONE, minh bạch và dễ theo dõi, giúp khách hàng biến dòng tiền hoạt động thành lợi ích tài chính trực tiếp mà không cần mở thêm sản phẩm hay thực hiện thủ tục hành chính phức tạp.

Song song với đó, ACB tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm nhằm hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa dòng tiền và phân bổ tài sản dài hạn. Các sản phẩm như chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ, và các dịch vụ đầu tư liên kết với đối tác mở được thiết kế để cân bằng giữa bảo toàn vốn và tối ưu hóa lợi suất. Đây là những giải pháp phù hợp với khẩu vị đầu tư thận trọng trong giai đoạn thị trường còn nhiều biến số, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi hoạch định chiến lược tài chính trung – dài hạn.

Những điều chỉnh và sản phẩm này không chỉ là chương trình ưu đãi ngắn hạn, mà là cách ACB cụ thể hoá cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển bền vững, phù hợp với chiến lược giữ nhịp tài chính an toàn nhằm hướng tới các cơ hội tăng trưởng tiếp theo.

Năm mới mở ra một chặng đường mới, với không ít cơ hội và thách thức đan xen. Nhưng thay vì những tuyên ngôn ồn ào, ACB chọn cách bắt đầu bằng sự điềm tĩnh và niềm tin vào những giá trị đã được hun đúc qua thời gian. Bởi trên một hành trình dài hạn, phi nước đại có thể là bản năng, nhưng giữ được nhịp bền bỉ mới là bản lĩnh của những tổ chức đi đường dài.

Nhân dịp năm mới, ACB gửi lời chúc tới quý khách hàng, đối tác và cộng đồng một năm an khang, vững vàng và nhiều khởi sắc. Với sự đồng hành và niềm tin của các bên, ACB tin tưởng rằng mỗi bước đi trong năm mới sẽ là một bước tiến chắc chắn, cùng hướng tới những giá trị bền vững cho tương lai.