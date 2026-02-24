Kinh doanh sau Tết: Không cần mở rộng quy mô, nhiều doanh nghiệp giảm được lãi vay đến 2%/năm

Khi dòng tiền đầu năm sai nhịp, lãi vay đè nặng cả năm

Hậu Tết là thời điểm doanh nghiệp phải đối mặt với sự mất cân đối tạm thời: thu thường chậm hơn chi. Doanh nghiệp cần vốn để tái nhập hàng sau kỳ nghỉ, khởi động sản xuất hoặc mua nguyên vật liệu; nhưng dòng tiền về từ thị trường thì không theo kịp tốc độ đó. Đặc biệt với SME và hộ kinh doanh, giai đoạn này luôn là bài toán căng thẳng nhất trong cả quý I.

Trong khi đó, các khoản vay — dù là vay kinh doanh, vay luân chuyển hay vay đầu tư — vẫn giữ nguyên tốc độ tính lãi như trước Tết. Không có cơ chế "chờ bạn bán được hàng", cũng không có khoảng nghỉ để doanh nghiệp lấy lại hơi. Chỉ cần 1–2 tháng đầu bị lệch nhịp, con số lãi vay phải trả có thể đội lên đáng kể và tạo ra áp lực kéo dài suốt cả năm.

Tuy nhiên, thay vì loay hoay tìm cách tăng doanh số để bù lãi, ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng tối ưu dòng tiền mới là giải pháp căn cơ hơn. Bởi nếu chi phí vốn giảm, doanh nghiệp nhẹ vai ngay lập tức; còn tăng doanh số lại là câu chuyện dài hơi, phụ thuộc nhiều yếu tố.

Nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng tối ưu dòng tiền mới là giải pháp bền vững.

Giải pháp ít ai nghĩ đến: Tận dụng số dư tài khoản để giảm được tới 2%/năm tiền lãi

Giải pháp giúp nhiều doanh nghiệp giảm được tới 2%/năm tiền lãi thực ra nằm ngay trong khoản tiền họ vẫn "để đó" để giao dịch hằng ngày. Đây là dòng tiền thường được xem là tạm thời, chỉ lưu lại vài ngày trước khi chi cho hàng hóa hay vận hành, nên phần lớn không ai nghĩ có thể tận dụng nó để tiết kiệm chi phí vay. Tuy nhiên, với chương trình "Giảm lãi suất vay tự động" của ACB, chính dòng tiền ngắn hạn này lại trở thành lợi thế thật sự.

ACB áp dụng cơ chế tối ưu lãi vay dựa trên số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân, nghĩa là doanh nghiệp chỉ cần duy trì dòng tiền giao dịch của mình tại ACB, hệ thống sẽ tự động tính toán mức giảm lãi suất phù hợp. Số dư càng cao, mức giảm lãi vay càng lớn — lên đến 2%/năm, và được trừ trực tiếp vào lãi suất khoản vay, giúp doanh nghiệp nhìn thấy ngay hiệu quả tiết kiệm.

Điểm đáng chú ý là cơ chế này hoàn toàn tự động và minh bạch, không yêu cầu thủ tục rườm rà; khách hàng chỉ cần đăng ký một chạm trên ACB ONE và toàn bộ thông tin, mức giảm, cách tính đều hiển thị rõ ràng. Dòng tiền trong tài khoản vẫn được sử dụng bình thường cho chi tiêu hay thanh toán hằng ngày nên không ảnh hưởng đến thanh khoản. Doanh nghiệp có thể vừa xoay vốn phục vụ kinh doanh, vừa tận dụng chính số dư đó để giảm lãi vay.

Gom doanh thu về tài khoản ACB để giảm lãi vay đến 2%/năm.

Khi dòng tiền ngắn hạn được "kích hoạt" theo cách này, nó không còn là khoản tiền đứng yên chỉ để giao dịch, mà trở thành một công cụ tiết kiệm chi phí vốn cực kỳ hiệu quả. Đây cũng là lý do giải pháp của ACB đặc biệt phù hợp sau Tết — thời điểm doanh nghiệp cần tối ưu tài chính nhưng chưa muốn mở rộng quy mô hay gia tăng rủi ro. Cùng một số dư, nhưng nếu biết tận dụng, doanh nghiệp có thể trả lãi ít hơn đáng kể, tạo ra lợi thế thật sự ngay từ những tháng đầu năm.

Thời điểm vàng để đặt lại nhịp tài chính, tạo lợi thế suốt năm

Tối ưu lãi vay ngay từ đầu năm giống như việc "giảm sức cản" cho cả hành trình kinh doanh phía trước. Khi chi phí vốn giảm, doanh nghiệp có thêm biên lợi nhuận, thêm thanh khoản và thêm sự chủ động trong việc ra quyết định. Điều này quan trọng hơn nhiều so với việc ép doanh số tăng trưởng bằng mọi giá trong giai đoạn thị trường chưa thực sự sôi động sau Tết.

Các doanh nghiệp đã áp dụng tối ưu dòng tiền cho thấy: chỉ cần giảm được 1–2% lãi vay, họ có thể tiết kiệm một khoản đủ lớn để tái đầu tư vào nhập hàng, marketing hoặc dự phòng rủi ro. Đặc biệt là hộ kinh doanh – việc giảm được lãi vay giúp họ có nhiều "không gian tài chính" hơn để xoay vòng vốn. Khi thanh khoản khỏe hơn, doanh nghiệp tự nhiên vận hành mượt hơn, không bị áp lực trả lãi đuổi theo từng ngày.

Quan trọng hơn, giải pháp này hoàn toàn nằm trong tầm tay của hầu hết doanh nghiệp. Không cần mở rộng quy mô, không cần tăng nhân sự, không cần tăng chi phí. Chỉ cần thay đổi cách dùng dòng tiền trong tài khoản. Trong bối cảnh kinh doanh sau Tết, đây có lẽ là cách thông minh và an toàn nhất để giữ nhịp vận hành ổn định, tạo lợi thế dài hạn mà không phải đánh đổi rủi ro.

Để tìm hiểu thêm về chương trình "Giảm lãi suất vay tự động", khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.