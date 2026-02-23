Giá vàng hôm nay (23/2): Vừa mở cửa đã tăng 2 triệu đồng/lượng

Mở cửa ngày 23/2 (Mùng 7 Tết), các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). DOJI giao dịch vàng miếng ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mốc 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý tăng giá vàng miếng thêm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, giao dịch ở mốc 178 - 181 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hiện chưa có sự điều chỉnh so với hôm qua. SJC, PNJ cùng giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Vàng nhẫn tròn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 5.141 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 161 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang khiến dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, qua đó đẩy giá vàng tăng mạnh. Kim loại quý này đã tiến sát ngưỡng kháng cự 5.100 USD/ounce khi đóng cửa tuần trước và tiếp tục duy trì quanh vùng giá này trong những phiên đầu tuần.

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan đã quay trở lại trên Phố Wall, trong khi nhóm nhà đầu tư cá nhân (Main Street) vẫn duy trì sự tích cực tuần thứ ba liên tiếp.

Ông James Stanley, chiến lược gia cao cấp tại Forex.com, nhận định giá vàng có khả năng tiếp tục đi lên. Theo ông, trên biểu đồ ngắn hạn đang hình thành mô hình "tam giác tăng" – tín hiệu thường báo hiệu một đợt bứt phá. Trong đó, mốc 5.100 USD/ounce được xem là ranh giới quan trọng mà phe mua cần chinh phục.

Cùng quan điểm, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO Asset Strategies International, cho rằng nhịp điều chỉnh vừa qua chỉ mang tính ngắn hạn và xu hướng tăng của vàng vẫn chưa thay đổi.

Ở góc nhìn khác, ông Darin Newsom, nhà phân tích cao cấp tại Barchart.com, lưu ý rằng trong lịch sử, các biến động quân sự thường xuất hiện sau Thế vận hội Mùa đông. Do đó, rủi ro địa chính trị gia tăng có thể tiếp tục hỗ trợ giá các kim loại quý.

Trong khi đó, ông John Weyer từ Walsh Trading đánh giá phản ứng của thị trường sau các thông tin về thuế quan cho thấy vàng vẫn còn dư địa tăng. Dù từng giảm mạnh trong ngắn hạn, tâm lý tích cực nhanh chóng quay lại. Theo ông, thị trường đang vận hành theo "hiệu ứng tự củng cố": giá tăng khiến nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua tiếp tục gia tăng tỷ trọng, từ đó càng đẩy giá đi lên.

Trong tuần này, thị trường không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, nhưng vẫn sẽ theo dõi các chỉ số như niềm tin tiêu dùng và lạm phát giá sản xuất. Ngoài ra, bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được chú ý nhằm tìm kiếm tín hiệu chính sách. Việc thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết được kỳ vọng sẽ tạo thêm lực đẩy cho giá vàng.