Cổ phiếu ngân hàng khai xuân ấn tượng: 25 mã tăng giá, BID và VCB gây chú ý

23-02-2026 - 15:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Cổ phiếu ngân hàng khai xuân ấn tượng: 25 mã tăng giá, BID và VCB gây chú ý

Kết phiên giao dịch 23/2, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận 25 mã tăng và 2 mã đứng giá tham chiếu. Trong đó, VCB và BID dẫn dầu tăng giá bất chấp đà bán ròng mạnh của khối ngoại.

Trong phiên giao dịch đầu năm Bính Ngọ 2026 (23/2), thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực trên diện rộng, khi các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm mạnh cùng độ rộng thị trường nghiêng hẳn về sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index tăng 36,05 điểm lên 1.860,14 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 756 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 23.504 tỷ đồng. Độ rộng thị trường tích cực với 280 mã tăng, vượt trội so với 73 mã giảm và 38 mã đứng giá, cho thấy tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư sau kỳ nghỉ.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 13,85 điểm lên 577,22 điểm, thanh khoản đạt gần 44 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch hơn 1.211 tỷ đồng. UPCoM Index nhích nhẹ 0,71 điểm lên 128,05 điểm, với số lượng mã tăng áp đảo so với mã giảm.

Là động lực thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chính, nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch tích cực với sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, nhiều mã tăng khá tốt cùng thanh khoản duy trì ở mức cao.

Dẫn dắt đà tăng là các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn. BID tăng mạnh 4,69%, khớp lệnh hơn 7,5 triệu cp, cho thấy lực cầu cải thiện rõ rệt sau kỳ nghỉ lễ.

VCB cũng tăng 3,11%, thanh khoản đạt hơn 10,1 triệu cp, dù khối ngoại bán ròng mạnh hơn 4,0 triệu cp, phần nào cho thấy lực cầu trong nước đóng vai trò chủ đạo.

CTG tăng nhẹ 0,26% bất chấp hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài với khối lượng giao dịch trong phiên đạt hơn 8,3 triệu cp.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, TPB nổi bật với mức tăng 2,86%, khớp lệnh gần 34,8 triệu cp, nằm trong nhóm thanh khoản cao nhất thị trường . SHB tăng 2,27%, thanh khoản bùng nổ hơn 54,5 triệu cp, trong đó khối ngoại mua ròng mạnh hơn 4,1 triệu cp, trở thành điểm nhấn về dòng tiền ngoại trong phiên đầu năm.

Ngoài ra, VPB (+1,77%, thanh khoản 15,5 triệu cp) dù bị khối ngoại bán ròng mạnh vẫn giữ được đà tăng tích cực.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng duy trì sắc xanh như BVB (+2,24%), VAB (+1,86%), SGB (+1,61%), EIB (+1,30%), LPB (+1,19%). Nhóm ngân hàng tầm trung nhìn chung giao dịch tích cực với biên độ tăng quanh 1–2%, phản ánh tâm lý nhà đầu tư khởi sắc trong những phiên đầu năm mới.

Ở nhóm tăng nhẹ dưới 1%, VIB (+0,87%), ACB (+0,84%), PGB (+0,83%), NVB (+0,81%), SSB (+0,59%), STB (+0,48%), OCB (+0,43%) và MSB (+0,41%) đồng loạt giữ sắc xanh. Trong đó, ACB và MBB tiếp tục duy trì thanh khoản khá cao, lần lượt hơn 11,5 triệu cp và 19,0 triệu cp, cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên các mã có nền tảng cơ bản tốt.

Đáng chú ý, phiên giao dịch hôm nay không ghi nhận mã ngân hàng giảm giá. Theo đó, chỉ có ABB và HDB đứng giá tham chiếu, trong khi phần lớn các mã còn lại đều tăng điểm, tạo nên bức tranh tích cực hiếm thấy trong toàn ngành.

Về giao dịch khối ngoại, dòng vốn ngoại có xu hướng mua ròng chọn lọc, tập trung tại SHB (64,4 tỷ đồng) và HDB (14,3 tỷ đồng) trong khi bán ròng rất mạnh tại một số mã lớn như VCB (265 tỷ đồng) và VPB (155 tỷ đồng).

Thủ tướng giao các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết cho Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các bộ ngành

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

Chiều ngày 23/2: Giá vàng SJC, vàng nhẫn bật tăng gần 6 triệu đồng/lượng

Lãi suất liên ngân hàng dự báo sau Tết sẽ thế nào?

[ẢNH, CLIP] Tiệm vàng hôm nay: Giá vàng gần 18,5 triệu đồng/chỉ, "Thần Tài" xin dừng phục vụ vì khách mua vàng quá đông

14:57 , 23/02/2026
Người dân TPHCM đổ xô mua vàng, bạc, gửi tiết kiệm ngay ngày làm việc đầu năm

14:56 , 23/02/2026
DOJI chính thức tham gia vào thị trường bạc miếng và bạc thỏi

14:30 , 23/02/2026
Thủ tướng giao các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết cho Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các bộ ngành

11:19 , 23/02/2026

