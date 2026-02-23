Người dân TPHCM đổ xô mua vàng, bạc, gửi tiết kiệm ngay ngày làm việc đầu năm

Sáng 23-2 (mùng 7 Tết), khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng vọt lên 5.145 – 5.165 USD/ounce, giá vàng miếng SJC cũng đã đạt mức 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng khoảng 3,6 triệu đồng/lượng so với trước kỳ nghỉ Tết. Các sản phẩm vàng liên quan ngày Thần Tài năm Bính Ngọ cũng đồng loạt điều chỉnh theo đà tăng này.

Vàng miếng, vàng nhẫn trơn, đồng tiền vàng quà tặng có trọng lượng từ 1 phân đến vài chỉ được các doanh nghiệp lớn chào bán với mức giá khá cao. Điểm đáng chú ý là một số doanh nghiệp hạn chế số lượng mua, trong khi một số đơn vị khác khuyến khích khách hàng thông báo trước số lượng lớn để chuẩn bị nguồn cung kịp thời.

Vàng Thần Tài tại Công ty SBJ

Tại một cửa hàng PNJ ở TPHCM, nhân viên bán hàng cho biết các sản phẩm vàng làm quà tặng năm mới 2026 có trọng lượng từ 1 phân đến 1 chỉ được tính theo giá vàng nhẫn (khoảng hơn 18,4 triệu đồng/chỉ quy đổi), cộng thêm phí gia công từ 500.000 – 600.000 đồng/sản phẩm.

Với các sản phẩm vàng hình tròn chạm trổ tinh xảo, họa tiết rồng hay ngựa, trọng lượng từ 3 phân 9 đến 7 phân 9, giá bán vẫn dựa trên giá vàng nhẫn nhưng phí gia công cao hơn, khoảng hơn 1 triệu đồng/sản phẩm.

Khi khách hàng bày tỏ ý định mua số lượng lớn để làm quà tặng và tích lũy, nhân viên PNJ hướng dẫn họ thông báo cụ thể số lượng để công ty điều chuyển từ các cửa hàng khác. Sau khi mua, nếu khách hàng bán lại, PNJ sẽ thu mua theo giá vàng nhẫn ngay tại thời điểm giao dịch.

Giao dịch vàng- bạc tại Công ty Phú Quý

Trong khi đó, tại Công ty SJC, các sản phẩm vàng Kim Mã, vàng Thần Tài trọng lượng từ 5 phân đến 1 chỉ được chào bán theo giá vàng nhẫn, cộng thêm phí gia công khoảng 150.000 đồng/sản phẩm. Riêng vàng miếng loại 1 chỉ đến 5 chỉ, vàng nhẫn khoen tròn, Công ty SJC hạn chế khách hàng mua tối đa 5 chỉ; vàng miếng SJC chỉ được mua tối đa 1 lượng.

Tương tự, tại trụ sở Công ty Vàng bạc SBJ, khách hàng chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng Thần Tài. Riêng sản phẩm bạc thương hiệu SBJ, khách hàng được mua tối đa 10 lượng; bạc thỏi nguyên khối được mua 1 kg nhưng phải chờ 4 tháng sau mới nhận hàng.

Xếp hàng mua- bán vàng, bạc

Tại chi nhánh Công ty Phú Quý ở TPHCM, lượng khách xếp hàng mua vàng và giao dịch bạc vật chất lẫn "bạc giấy" (giấy chứng nhận mua bạc nhưng chưa nhận hàng) khá đông. Phần lớn khách hàng bán "bạc giấy" để chốt lời hoặc cắt lỗ. Những người còn lại được mua tối đa 1 lượng bạc vật chất, hoặc 5 kg bạc giấy hay tối đa 5 chỉ vàng nhẫn.

Một số chủ tiệm vàng tại TP HCM nhận định sức nóng của thị trường vàng – bạc đang tăng cao khi chỉ còn vài ngày nữa đến ngày vía Thần Tài. Với nhu cầu mua sắm quà tặng và cầu may chiếm ưu thế, giá vàng trong nước sẽ biến động theo diễn biến giá vàng thế giới và nguồn cung vàng từ các doanh nghiệp lớn.

Trao đổi với phóng viên, anh Vũ Hoàng (ngụ TPHCM) cho biết đã mua bạc "lấy may" ở chi nhánh Công ty Kim loại quý Ancarat trên đường Nguyễn Trãi, TPHCM. Tại đây, khách nhộn nhịp tới mua các sản phẩm bạc dịp Thần Tài, nổi bật là Thần Tài Vạn Phúc 5 lượng; bạc Song Mã và Ngân Mã loại 1 lượng.



"Khách tới đông nhưng mua là có bạc giao ngay, không phải đặt trước. Tôi mua lấy may đầu năm và thấy nhiều khách lấy tiền lì xì của con để mua bạc ngày đầu năm" – anh Hoàng kể.

Theo đại diện Ancarat, khách chủ yếu mua các sản phẩm bạc vía Thần Tài. Mỗi cửa hàng bán ra khoảng 200 sản phẩm/ngày và mỗi khách được mua tối đa 1 sản phẩm.

Khách mua bạc lấy may tại cửa hàng Ancarat ở TPHCM. Ảnh: Lam Giang

Kế bên cửa hàng Ancarat ở TPHCM là cửa hàng vàng của Công ty Bảo Tín Mạnh Hải vừa mở, khách tới tấp nập. Theo ghi nhận, nhiều người mua vàng nhẫn trơn và các sản phẩm vàng của Bảo Tín Mạnh Hải sáng 23-2 không cần đặt trước. Mỗi khách được mua 1 sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ và 1 chỉ vàng nhẫn trơn các loại.

Không chỉ vàng, bạc, nhiều người còn tới ngân hàng giao dịch, gửi tiết kiệm để nhận lì xì đầu năm. Tại các chi nhánh của Ngân hàng Bản Việt (BVBank), từ nay tới 25-2 (mùng 10 tháng Giêng), khách tới quầy giao dịch để gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng kỳ hạn từ 6 tháng hoặc chứng chỉ tiền gửi online sẽ được nhận ngay 1 bao lì xì may mắn 50.000 đồng.

Khách mua vàng "lấy may" tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải sáng mùng 7 tháng Giêng. Ảnh: Vũ Vinh

Khách gửi tiết kiệm VND tại quầy của BVBank - gồm gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn thông thường, tiết kiệm tối ưu từ 500 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên - sẽ được tặng thẻ cào điện tử với cơ hội trúng thưởng ngay, giải nhất là 3 chỉ vàng miếng SJC.

Tại Sacombank, khách gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy từ 50 triệu đồng trở lên sẽ được lì xì tiền mặt 500.000 đồng. Riêng khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng Sacombank Pay từ nay đến 15 tháng Giêng, ngân hàng "tặng lộc" từ 39.000 đồng đến 88.000 đồng.

Khách giao dịch đầu năm tại BVBank. Ảnh: Lam Giang

Từ nay tới ngày 28-2, HDBank triển khai ưu đãi khai xuân, khi khách gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng sẽ được cộng thêm lãi suất lên đến 1,1 điểm %, nhận tiền mặt lì xì tới 1.680.000 đồng. Chương trình áp dụng cho khách gửi online xuyên Tết và khách gửi tại quầy từ ngày 23-2 tới 27-2. Ngày vía Thần Tài (26-2), khách hàng có cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng SJC khi gửi tiết kiệm online từ chương trình ưu đãi.