DOJI chính thức tham gia vào thị trường bạc miếng và bạc thỏi

Nắm bắt nhu cầu thị trường, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI chính thức tham gia thị trường bạc vật chất với dòng sản phẩm Ngân Bảo DOJI, ra mắt từ mùng 8 tháng Giêng (24/2/2026).

Bạc - Kênh đầu tư, tích lũy được chú ý trong bức tranh kim loại quý toàn cầu

Năm qua, bạc liên tục được nhắc đến là một kim loại có nhiều động lực hỗ trợ, đặc biệt khi nhu cầu công nghiệp ngày càng mở rộng. Nhiều phân tích cho thấy, nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời cùng các đổi mới công nghệ đang gia tăng mức độ quan tâm đối với bạc, qua đó củng cố triển vọng dài hạn của thị trường.

Silver Institute cho biết, thị trường bạc có những cơ sở hỗ trợ từ xu hướng đầu tư vật chất, góp phần duy trì sức hút của bạc trong nhóm tài sản đầu tư, tích lũy.

Tại Việt Nam, làn sóng quan tâm tới bạc như một kênh đầu tư, tích lũy cũng ghi nhận rõ nét. Nhu cầu mua bạc vật chất tăng nhanh, trong khi lựa chọn sản phẩm đầu tư, tích trữ chuẩn hóa trên thị trường vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, việc các thương hiệu lớn tham gia vào thị trường được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng lựa chọn cho người mua.

Nắm bắt xu hướng thị trường và nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, DOJI quyết định mở rộng danh mục sản phẩm sang phân khúc bạc đầu tư, tích trữ. Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc tham gia thị trường bạc không chỉ nhằm bổ sung lựa chọn cho nhà đầu tư mà còn hướng tới chuẩn hóa trải nghiệm mua bán, gia tăng tính minh bạch và thuận tiện trong giao dịch bạc vật chất.

Ngân Bảo DOJI: Bộ đôi sản phẩm đầu tay đáp ứng nhu cầu đầu tư, tích lũy linh hoạt

DOJI sở hữu tiềm lực mạnh mẽ về tài chính và lợi thế công nghệ, đủ khả năng cung cấp sản phẩm bạc vật chất - dòng Ngân Bảo DOJI.

Trao đổi với phóng viên, đại diện DOJI cho biết, đơn vị này sẽ ra mắt hai sản phẩm đầu tay gồm Ngân Bảo Hà (01 lượng) và Ngân Bảo Lâm (05 lượng).

Quy cách 01 lượng và 05 lượng được DOJI lựa chọn nhằm phù hợp với thói quen đầu tư, tích lũy linh hoạt của nhiều nhóm khách hàng - từ người mới bắt đầu tích lũy từng phần cho đến khách hàng hướng tới kế hoạch tài chính dài hạn.

Không chỉ mang định hướng đầu tư, mỗi sản phẩm còn sở hữu thiết kế tinh tế, giàu ý nghĩa văn hóa - nghệ thuật, giúp người sở hữu vừa tích lũy giá trị vừa gửi gắm thông điệp may mắn, tài lộc trong năm mới.

Ngân Bảo Lâm gợi hình tượng rừng xanh - sức sống mãnh liệt, thịnh vượng bền lâu, hàm ý đồng hành và "hộ vận" cho chủ nhân.

Ngân Bảo Hà nổi bật với hình ảnh cá chép chiêu tài và dòng chảy tài lộc, tượng trưng cho may mắn và hanh thông.

Đặc biệt, vỏ sản phẩm được thiết kế với họa tiết trống đồng, nhấn mạnh yếu tố văn hóa Việt và tính sưu tầm.

Việc DOJI ra mắt dòng sản phẩm bạc đầu tư, tích trữ được thị trường kỳ vọng sẽ góp phần tăng nguồn cung bạc vật chất chuẩn hóa, đồng thời mang đến thêm lựa chọn linh hoạt cho khách hàng trong bối cảnh nhu cầu đầu tư, tích lũy bạc ngày càng gia tăng. Sự tham gia của doanh nghiệp lớn với hệ thống phân phối rộng và cơ chế niêm yết minh bạch được xem là yếu tố tích cực, hỗ trợ thị trường phát triển theo hướng chuyên nghiệp và thuận tiện hơn.

Niêm yết minh bạch, giao dịch tiện lợi

DOJI cho biết doanh nghiệp triển khai trang cập nhật giá bạc minh bạch, linh hoạt, chủ động theo diễn biến của giá bạc quốc tế, tạo nền tảng để khách hàng dễ dàng theo dõi và chủ động kế hoạch đầu tư, tích lũy.

Ngân Bảo DOJI được kỳ vọng bổ sung lựa chọn bạc đầu tư, tích trữ chuẩn hóa cho người mua.

Khách hàng có thể mua trực tiếp tại hệ thống Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI hoặc giao dịch qua ứng dụng eGold – giải pháp cho phép thực hiện mua bán thuận tiện, giảm thời gian chờ đợi, giao dịch thời gian thực giúp giảm tối đa độ trễ biến động giá.

Sản phẩm bạc Ngân Bảo DOJI sẽ có sẵn từ mùng 8 tháng Giêng (24/2/2026) tại hơn 20 điểm ở Hà Nội và 3 điểm tại TP.HCM gồm Hàm Nghi, Cách Mạng Tháng 8 và Phan Đăng Lưu. DOJI sẽ tiếp tục mở bán sản phẩm bạc tại Đà Nẵng, Hải Phòng và các thành phố lớn khác.

Ngay từ giai đoạn ra mắt, DOJI triển khai chính sách đổi ngang giữa các sản phẩm theo quy đổi trọng lượng, gia tăng trải nghiệm và sự linh hoạt cho khách hàng.

Với sự gia nhập của DOJI, thị trường bạc vật chất có thêm một lựa chọn đáng chú ý, hướng tới chuẩn hóa trải nghiệm mua bán, tăng tính tiện lợi và đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, tích lũy cho người tiêu dùng.

Nhiều ngân hàng và định chế tài chính quốc tế dự báo tích cực về giá bạc 2026

Bạc tiếp tục là một trong những kim loại quý nhận được nhiều sự quan tâm từ các định chế tài chính và tổ chức nghiên cứu quốc tế. Trong các cập nhật thị trường gần đây, nhiều nhận định cho thấy triển vọng giá bạc duy trì xu hướng tích cực, phản ánh kỳ vọng vào cả nhu cầu đầu tư và vai trò ngày càng lớn của bạc trong lĩnh vực công nghiệp.

J.P. Morgan Global Research duy trì quan điểm tích cực đối với bạc trong năm 2026, cho rằng kim loại quý này có thể xác lập mặt bằng giá mới cao hơn so với các giai đoạn trước. Theo kịch bản cơ sở, giá bạc trung bình năm 2026 được dự báo quanh mức 81 USD/ounce. Đáng chú ý, xu hướng giá được kỳ vọng cải thiện dần về cuối năm, với quý IV/2026 có thể là giai đoạn ghi nhận mức bình quân cao nhất, tiệm cận vùng 85 USD/ounce. Nhóm phân tích nhấn mạnh rằng các yếu tố vĩ mô thuận lợi, cùng nhu cầu đầu tư và vai trò ngày càng rõ nét của bạc trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ thị trường. Triển vọng này giúp bạc duy trì vị thế đáng chú ý trong danh mục tài sản tích lũy và đa dạng hóa đầu tư.

Cuối tháng 1/2026, Citigroup (Citi) đã điều chỉnh tăng mục tiêu giá bạc trong khung thời gian ngắn hạn. Theo đó, ngân hàng này nâng dự báo giá bạc 0-3 tháng lên khoảng 150 USD/ounce, dựa trên các yếu tố kỹ thuật và diễn biến cung - cầu trên thị trường kim loại quý. Citi cho rằng bạc vẫn có dư địa tăng giá trong bối cảnh dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở nhóm tài sản phòng vệ.

Trong khi đó, ông Michael Widmer - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại tại Bank of America đưa ra kịch bản lạc quan hơn. Dựa trên dữ liệu lịch sử về tỷ lệ giá vàng/bạc, vị chuyên gia này nhận định giá bạc có thể đạt các mốc cao đáng kể nếu thị trường tiếp tục diễn biến thuận lợi. Trong một kịch bản tăng mạnh, giá bạc được cho là có khả năng tiến tới phạm vi từ khoảng 135 USD/ounce đến 309 USD/ounce - mức được xem như mốc tiềm năng cao khi các điều kiện kỹ thuật và tâm lý thị trường hội tụ tích cực.