MB, ACB, Nam A Bank, Eximbank, MSB, ABBank, Saigonbank,... chốt lịch tổ chức đại hội cổ đông

Mùa đại hội cổ đông thường niên 2026 đang dần “nóng” lên khi loạt ngân hàng đồng loạt công bố kế hoạch tổ chức, chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tờ trình quan trọng liên quan đến tăng vốn, kế hoạch kinh doanh và nhân sự cấp cao. Theo lịch dự kiến, các đại hội sẽ diễn ra từ cuối tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 4/2026, với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến tăng vốn, nhân sự và kế hoạch kinh doanh.

Mở đầu là Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB) khi dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 20/3/2026. Ngân hàng cho biết ngày 23/2/2026 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/2/2026. Đến nay, địa điểm tổ chức và chương trình chi tiết của đại hội vẫn chưa được công bố.

Tiếp theo, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – Mã: ABB) dự kiến tổ chức đại hội lúc 8h30 ngày 31/3/2026 tại hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự là 27/2/2026. Tại đại hội, ABBank dự kiến trình cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ. Đáng chú ý, ngân hàng cũng dự kiến xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABB trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Đầu tháng 4, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 9/4/2026 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM. Ngày 2/3/2026 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự. Theo kế hoạch, ACB sẽ trình cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025. Ngoài ra, các tờ trình liên quan đến phân phối lợi nhuận, kế hoạch lợi nhuận năm 2026, phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phiếu, thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cũng nằm trong chương trình đại hội.

Giữa tháng 4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 18/4/2026 tại Hà Nội, với ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 18/3/2026. Bên cạnh các nội dung thường niên, MB cũng thông qua kế hoạch nhân sự trình đại hội, trong đó dự kiến bầu thay thế 1 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029 theo Nghị quyết số 28/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2024. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự chậm nhất ngày 24/2/2026 và dự kiến gửi thông báo tới cổ đông từ ngày 25/2/2026.

Trong tháng 4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank – Mã: SGB) cho biết sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM, song chưa công bố ngày họp cụ thể. Ngày chốt danh sách cổ đông là 24/3/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 23/3/2026. Nội dung đại hội dự kiến bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và các ủy ban trực thuộc, kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề phát sinh giữa hai kỳ đại hội.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - Mã: MSB) dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/4/2026 tại Hà Nội, với ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 24/3/2026. Song song với kế hoạch tổ chức đại hội, ngân hàng cũng công bố nghị quyết về việc đề cử, ứng cử bổ sung hoặc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022–2026). Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử dự kiến là ngày 9/2/2026. Hiện Hội đồng quản trị MSB gồm 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập và đa số không tham gia điều hành.

Ngay sau đó, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/4/2026, với ngày chốt quyền tham dự là 25/3/2026. Các nội dung chi tiết sẽ được ngân hàng công bố trong tài liệu họp gửi cổ đông.

Cũng dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 4/2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã: NVB) cho biết ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự là 2/3/2026, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tương ứng mỗi cổ phiếu có một quyền biểu quyết. Địa điểm và nội dung chi tiết sẽ được ngân hàng thông báo trong thư mời gửi cổ đông.