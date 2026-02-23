Khai xuân Bính Ngọ 2026: Những “chiến mã” nào sẽ dẫn dắt cuộc đua nâng hạng?

Năm 2025, thị trường đã chứng kiến những nhóm cổ phiếu bứt phá mạnh mẽ, và cả sự bền bỉ. Đơn cử nhóm Vingroup: VIC, VHM, VPL, VRE… đã có một mùa tăng tốc ấn tượng. Sóng tăng mạnh trong năm qua cho thấy khi câu chuyện đủ lớn, vốn hóa lớn vẫn có dư địa để lớn hơn nữa.

Song thị trường 2026 không chỉ là câu chuyện của những cú nước rút.

"Phi mã" theo câu chuyện nâng hạng, thoái vốn và IPO

Bước sang năm mới Bính Ngọ, một trục chủ đề khác nổi lên rõ nét: thoái vốn Nhà nước và tái định giá nhóm cổ phiếu mang yếu tố quốc doanh. PV Gas (GAS), Petrolimex (PLX), BIDV (BID), VietinBank (CTG)… đều thu hút sự chú ý khi câu chuyện sở hữu, vị thế, hiệu quả và triển vọng đầu tư được đặt lại trong một bối cảnh mới. Khi tiến trình cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp Nhà nước được thúc đẩy, thị trường có thêm kỳ vọng về những thương vụ quy mô lớn, tạo hiệu ứng lan tỏa cả về thanh khoản lẫn định giá.

Bên cạnh đó, năm 2026 còn được nhắc tới như một mùa IPO mới. Sau giai đoạn sôi động trong năm 2025, nhiều doanh nghiệp IPO và lần lượt lên sàn, tạo thêm nguồn cung và lựa chọn trên thị trường. Với nhà đầu tư tổ chức, IPO không chỉ là cơ hội tìm kiếm tăng trưởng, mà còn là phép thử cho sức hấp thụ vốn của thị trường trước thềm nâng hạng.

Báo cáo của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư nước ngoài gần đây như VPBankS, SSI, Dragon Capital kỳ vọng dòng vốn ngoại có thể đảo chiều mua ròng với quy mô khoảng 3 tỷ USD nếu nâng hạng đạt tiến triển tích cực. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các thị trường đi trước cho thấy dòng tiền nâng hạng không dàn trải mà tập trung vào những doanh nghiệp quy mô lớn, nền tảng tài chính mạnh và duy trì hiệu quả sinh lời ổn định.

Ở chu kỳ 2026, tiêu chí lựa chọn vì thế không chỉ dừng ở "room ngoại còn bao nhiêu", mà nằm ở sức khỏe bảng cân đối, năng lực sinh lời và khả năng duy trì tăng trưởng bền vững.

Đường dài mới biết ngựa hay

Với nhà đầu tư đường dài, "combo" lựa chọn cổ phiếu đang xoay quanh ba trụ cột: tăng trưởng lợi nhuận thực chất và liên tục; ROE, ROA ở nhóm đầu ngành; và nền tảng vốn vững mạnh - với riêng ngành ngân hàng là CAR dày dặn theo chuẩn mới.

Trong nhóm ngân hàng - trụ cột của thị trường - sự phân hóa ngày càng rõ ràng. Và HDBank với cổ phiếu HDB được nhìn đến khi nổi trội cho những tiêu chí lựa chọn đó.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy, năm vừa qua HDBank (HDB) đạt lợi nhuận trước thuế hơn 21.300 tỷ đồng, tăng 27,4%, nối dài 13 năm tăng trưởng liên tiếp. ROE đạt 25,3% - cao nhất toàn ngành; ROA 2,1% - top 3 hệ thống. Đáng chú ý, tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 16,7% - cao nhất toàn ngành - theo chuẩn tính mới chặt chẽ hơn của Ngân hàng Nhà nước, tạo bộ đệm vốn dày và dư địa tăng trưởng dài hạn.

CAR trong bối cảnh hiện nay không còn là chỉ số tham khảo. Khi điều hành tín dụng gắn chặt với sức khỏe vốn, ngân hàng có CAR cao sẽ chủ động hơn trong mở rộng quy mô mà không chịu áp lực tăng vốn ngắn hạn. Đây là yếu tố then chốt trong định giá trung - dài hạn.

Đồ hoạ: Linh San

Bên cạnh đó, HDBank duy trì chính sách cổ tức cao top đầu thị trường hơn một thập kỷ, đảm bảo lợi ích vượt trội cho cổ đông và nhà đầu tư. Thực tế cho thấy sau các đợt chia tách trả cổ tức, giá cổ phiếu HDB thường hướng tới những vùng đỉnh mới, phản ánh sự gắn bó của cổ đông dài hạn, trong đó có nhiều quỹ đầu tư nước ngoài.

Một điểm gợi mở khác trong năm 2026 là kế hoạch IPO các công ty thành viên của HDBank. HD SAISON - công ty tài chính tiêu dùng thuộc nhóm dẫn đầu thị trường - nhiều năm duy trì ROE ở nhóm cao nhất phân khúc. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán HDS cũng ghi nhận hiệu quả hoạt động nổi bật trong hệ sinh thái. Hai công ty này được xem là "gà đẻ trứng vàng" khi tận dụng tốt chu kỳ sôi động trở lại của thị trường vốn. Việc IPO các đơn vị này không chỉ mở khóa giá trị tiềm ẩn, mà còn tạo thêm câu chuyện tăng trưởng cho cổ đông HDBank trong trung hạn.

Bên cạnh đó, yếu tố mở rộng "room" lên 49% theo Nghị định 69/2025/NĐ-CP dành cho các ngân hàng tham gia tái cơ cấu càng gia tăng hấp lực. Cùng với MB (MBB) và VPBank (VPB), HDBank nằm trong nhóm được nới trần sở hữu ngoại - lợi thế đáng kể khi thị trường để thu hút vốn ngoại và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó, nếu kỳ rà soát tháng 3 của FTSE mang lại tín hiệu tích cực và MSCI đưa Việt Nam vào Watchlist trong tháng 6, thì những cổ phiếu còn "room", thanh khoản cao, hiệu quả sinh lời vượt trội và sở hữu hệ sinh thái tạo giá trị cộng hưởng sẽ là điểm đến tự nhiên của dòng vốn quốc tế.

Khai xuân Bính Ngọ, thị trường có thể còn nhiều nhịp sóng ngắn hạn. Nhưng với nhà đầu tư chuyên nghiệp, bài toán không nằm ở cú phi mã tính theo "T+", mà ở khả năng giữ nhịp bền bỉ trên đường dài. Trong hành trình đó, cổ phiếu hội tụ tăng trưởng lợi nhuận, ROE và ROA vượt trội, nền tảng vốn vững mạnh và còn dư địa mở khóa giá trị qua IPO và room ngoại sẽ là những "chiến mã" đáng để đặt niềm tin cho năm 2026.