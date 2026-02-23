Thủ tướng giao các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết cho Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các bộ ngành

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình theo đúng Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc họp, các thành viên Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành phải chỉ đạo tổ chức làm việc nghiêm túc ngay ngày đầu đi làm trở lại; có chính sách tiền tệ và giải pháp thích ứng kịp thời trước diễn biến tình hình thế giới; triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy giải ngân đầu tư công; tổ chức tốt các nhiệm vụ theo quy định bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Về các nhiệm vụ chung, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi sát tình hình đất nước và thế giới để phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, điều hành không giật cục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lao động, tài chính, ngân sách, chi tiêu, định mức, tiết kiệm chống lãng phí, cắt giảm chi không cần thiết; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100%; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quyết liệt tháo gỡ thẻ vàng IUU; tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội; bảo đảm các chương trình văn hóa, nghệ thuật lành mạnh; triển khai thiết thực các hoạt động Tết trồng cây; thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới, chuẩn bị khởi công 148 trường còn lại đồng loạt trong tháng 2 này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo tập trung nguồn lực xây dựng, bảo đảm chất lượng các dự án luật; khẩn trương xây dựng, ban hành, trình ban hành các quy định chi tiết thi hành luật đã ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; tập trung thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026-2030; làm tốt việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tổ chức thi hành án dân sự.

Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tập trung phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời.

Giao một số nhiệm vụ cụ thể với các bộ ngành, cơ quan, địa phương, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tiết kiệm chi 10% ngay từ đầu năm; tăng cường kiểm soát, thanh tra các công việc thu chi, xây dựng các dự án ngay từ đầu, chống lãng phí, tiêu cực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác, bảo đảm ổn định vĩ mô, hướng tín dụng đi vào lĩnh vực ưu tiên, vừa kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng; theo dõi sát thị trường vàng.

Bộ Công Thương tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường; theo dõi tác động phương án thuế quan của Hoa Kỳ để phản ứng kịp thời; dứt khoát không để thiếu năng lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp, khí tượng, cảnh báo, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; kiểm tra các công trình thủy lợi.

Bộ Xây dựng rà soát lại các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông; khẩn trương thu phí các dự án đã đầu tư theo quy định; bảo đảm thông suốt tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy và học sau kỳ nghỉ Tết; theo dõi, duy trì, hoàn thiện vấn đề liên quan sách giáo khoa, cơ sở vật chất, dạy ngoại ngữ…

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì các chương trình, triển khai tốt Nghị quyết 57-NQ/TW; kêu gọi trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp trong nước.

Bộ Nội vụ chủ trì triển khai công tác phục vụ bầu cử. Bộ Tư pháp đẩy mạnh truyền thông chính sách; xây dựng luật pháp theo chức năng được giao. Bộ Công an tập trung kiểm soát tình hình tai nạn giao thông, triển khai Đề án 06 phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung trấn áp các loại tội phạm.

Bộ Quốc phòng giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và hữu nghị với các nước láng giềng; triển khai lực lượng quân sự ở cơ sở theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Bộ Ngoại giao chủ trì, nắm tình hình, đề xuất các phương án phản ứng kịp thời đối với tình hình thế giới; theo dõi, đánh giá tác động phương án thuế quan mới của Mỹ. Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm tốt công tác quản lý nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cần xác định một số trọng tâm để thanh tra, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân,…