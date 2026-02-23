Một ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm
LPBank mới đây đã đồng loạt tăng mạnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, đưa mức lãi suất tiền gửi online cao nhất lên 7,2%/năm.
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn.
Đối với hình thức gửi tiền online, lãi suất tiết kiệm 1–2 tháng đã tăng lên 4,7%/năm, cao hơn khoảng 0,2 điểm % so với trước đó, trong khi các kỳ hạn 3–5 tháng tiếp tục được duy trì ổn định quanh mức 4,75%/năm và chưa có sự thay đổi đáng kể.
Tại các kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất huy động đã được nâng mạnh lên 6,8%/năm, tương đương mức tăng khoảng 0,6 điểm % so với trước đó. Với kỳ hạn 12–13 tháng, lãi suất cũng được điều chỉnh từ vùng 6,3%/năm lên 7,0%/năm, đánh dấu mức tăng khoảng 0,7 điểm %.
Ở nhóm kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi trực tuyến 15–18 tháng đã tăng lên 7,1%/năm, cao hơn khoảng 0,8 điểm % so với trước đó. Đà tăng tiếp tục lan sang các kỳ hạn dài nhất khi lãi suất 24–60 tháng được LPBank nâng lên mức 7,2%/năm, tăng khoảng 0,9 điểm % – cũng là mức tăng mạnh nhất trong đợt điều chỉnh lần này.
Không chỉ kênh online, lãi suất tại quầy cũng ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt theo từng nhóm kỳ hạn. Nhóm 6–11 tháng đã tăng lên 6,3%/năm so với vùng dưới 6%/năm trước đó; kỳ hạn 12–18 tháng được nâng lên khoảng 6,5–6,6%/năm; trong khi các kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên hiện đạt 6,7%/năm, cao hơn đáng kể so với mức 5,8%/năm ghi nhận trước đó.
