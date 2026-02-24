Nới room 49% từ ngân hàng đến hàng không: Tín hiệu mạnh mẽ trước thềm nâng hạng

Hàng không: Mở rộng sở hữu và không gian tăng trưởng vốn



Trong nhiều năm, trần 34% vốn ngoại tại các hãng hàng không Việt Nam là mức giới hạn cố định. Đề xuất nâng lên 49% theo dự thảo nâng trần sở hữu nước ngoài tại các hãng hàng không Việt Nam đang đưa ra lấy ý kiến, nếu được thông qua sẽ được thị trường nhìn nhận như một bước cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời gửi đi tín hiệu nhất quán về hội nhập kinh tế trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán.

Với các doanh nghiệp niêm yết, thay đổi về giới hạn sở hữu xuất hiện khi nền tảng kinh doanh đã bước vào chu kỳ phục hồi rõ rệt. Như tại Vietjet Air (HOSE: VJC), năm 2025 ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt hơn 82.000 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi hoạt động. Lợi nhuận sau thuế vượt 2.100 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước và hoàn thành vượt kế hoạch. Riêng quý IV, doanh thu tăng gần 50% so với cùng kỳ, cho thấy động lực đến từ cả thị trường nội địa và quốc tế.

Hiện Vietjet đang từng bước tái cấu trúc mạng bay, mở rộng đội tàu, gia tăng tỷ trọng doanh thu quốc tế và dịch vụ phụ trợ. Thị phần nội địa duy trì ở mức cao, thương hiệu tiếp tục được ghi nhận trong nhóm giá trị nhất khu vực ASEAN.

Trong bối cảnh đó, việc mở rộng trần sở hữu lên 49% có thể tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận dòng vốn dài hạn, đa dạng hóa cơ cấu cổ đông và hỗ trợ mặt bằng định giá ngành trong trung hạn. Với một lĩnh vực có mức độ hội nhập cao như hàng không, đây không chỉ là câu chuyện vốn, mà còn là bước đi mở rộng không gian phát triển trong một thị trường đang được các định chế quốc tế đánh giá cao về tiềm năng dài hạn.

Ngân hàng: Bộ ba HDBank, VPBank và MB đã đi trước một bước

Trước hàng không, lĩnh vực ngân hàng đã có bước đi tiên phong khi Chính phủ đã cho phép nâng trần sở hữu nước ngoài lên 49% đối với các tổ chức tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém.

Ba ngân hàng niêm yết được thị trường nhắc đến gồm HDBank (HDB), MB Bank (MBB) và VPBank (VPB). Đây cũng là bộ ba top đầu các chỉ số hiệu quả và sức mạnh tài chính.

Trong đó, HDBank năm 2025 ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên 21.300 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 27%. Hệ số an toàn vốn (CAR) duy trì 16,7% - cao nhất toàn ngành; ROE đạt tới 25,3% - giữ vị trí số 1 và ROA thuộc top 3 hệ thống.

HDBank cũng là một trong số ít ngân hàng niêm yết duy trì chính sách cổ tức tiền mặt và cổ phiếu ở mức cao, quanh 30% mỗi năm trong những năm gần đây. Năm 2025, cổ phiếu HDB tăng hơn 50%, tiếp tục mang lại lợi ích kép cho cổ đông bên cạnh cổ tức cao.

MB và VPBank cũng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2025. VPBank góp mặt trong top 3 về CAR. MB nắm vị trí thứ 4 về ROE trong toàn ngành.

Bộ ba HDBank, VPBank và MB đều đang củng cố nền tảng vốn và chuẩn bị cho giai đoạn 2026 với kỳ vọng room tín dụng cao, thế mạnh bán lẻ, tiếp tục tăng thu nhập ngoài lãi, cải thiện lãi biên và kiểm soát tốt chi phí, cùng kỳ vọng môi trường lãi suất ổn định hơn. Việc nới room tạo thêm dư địa để các ngân hàng này lựa chọn và hấp thụ dòng vốn quốc tế, gia tăng những động lực mới cho các mục tiêu tăng trưởng.

Top những ngân hàng tăng trưởng tín dụng mạnh nhất trong năm 2025

Ông Lê Anh Tuấn - CEO Dragon Capital chia sẻ, nâng hạng thị trường là bước khởi đầu cho chu kỳ thu hút vốn dài hạn. Chuyên gia này cho rằng các tổ chức như FTSE Russell và MSCI đặc biệt quan tâm đến mức độ tiếp cận thị trường và các rào cản sở hữu nước ngoài. Việc điều chỉnh giới hạn sở hữu ở những ngành trụ cột như ngân hàng và hàng không - những ngành trọng yếu, vì thế cũng là thông điệp chính sách về một thị trường đang tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trong hội nhập.