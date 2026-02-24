Đổi mới tư duy, phương thức kiểm toán theo hướng gọn, sát, chất lượng

Tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội có các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, cơ quan Trung ương….

Về phía KTNN, tham dự có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng; các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung, Trần Minh Khương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đông đảo công chức, viên chức, người lao động KTNN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: PV

Đón Tết - vui Xuân Bính Ngọ lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của KTNN.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, năm 2025, toàn Ngành đã chủ động, tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, khắc phục mọi khó khăn với phương châm hành động “An toàn - Uy tín”, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu đáp từ tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Các đơn vị đã tổng kết hoạt động năm 2025 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2026, cùng với nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Đảng ủy KTNN, đề ra những giải pháp và phương hướng cụ thể. Đến trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, các đơn vị đã hoàn thành xây dựng phương án kiểm toán năm 2026.

Các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026” được chuẩn bị, tổ chức chu đáo và thiết thực. Các đơn vị trong Ngành đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động của đơn vị bằng các hình thức thiết thực. Các tổ chức đoàn thể và các đơn vị đã kịp thời tổ chức, quan tâm thăm hỏi các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài ngành... vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. KTNN và các đơn vị cũng đã tích cực hưởng ứng, chung tay chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương.

Đến nay, nhìn chung các hoạt động đón Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại KTNN trung ương và các khu vực được tổ chức khá chu đáo; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN vui Xuân - đón Tết an lành, đầm ấm, tiết kiệm. KTNN đã chấp hành nghiêm các chủ trương, chỉ thị của cấp trên, trong thời gian nghỉ Tết, không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN vi phạm pháp luật, không có người tai nạn...; công tác hỗ trợ cho gia đình chính sách, đối tượng xã hội được kịp thời; các hoạt động văn hoá được tổ chức tốt ngay từ đầu năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy thuộc địa bàn được đảm bảo - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ nêu rõ.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của KTNN. Ảnh: PV

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng cho biết, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các đơn vị trong toàn Ngành khẩn trương ổn định tình hình, công việc... trở lại triển khai các nhiệm vụ theo quy định.

Trong đó, các đơn vị tập trung cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán trong toàn ngành để chuẩn vị triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2026.

Các đơn vị triển khai công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch kiểm toán, trên cơ sở phương án kiểm toán năm đã được phê duyệt đảm bảo gọn, chất lượng, hiệu quả; đổi mới phương thức kiểm toán từ kế hoạch kiểm toán đến triển khai hoạt động kiểm toán để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và kiến nghị kiểm toán; xây dựng phương án tổ chức kiểm toán chặt chẽ, khoa học, hiệu quả hoạt động kiểm toán để phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp (trung ương - tỉnh - cơ sở) và việc thực thi các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, thứ 10, đặc biệt là việc thực hiện quy định rút ngắn thời gian lập, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp của Luật Ngân sách nhà nước…

Hoạt động kiểm toán góp phần chủ động ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm và chúc Tết KTNN trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao KTNN đã thực hiện tốt Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mừng Đảng, mừng Xuân, vui Xuân đón Tết trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.

Chúc mừng những kết quả KTNN đạt được trong năm 2025, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, năm 2025, KTNN đã có nhiều đổi mới, thực hiện chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm toán…

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng, Trần Minh Khương và các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: PV

KTNN đã hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán tại các Bộ, ngành, địa phương và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 38.700 tỷ đồng và 128 triệu đô la Mỹ. Qua đó, hoạt động kiểm toán đã góp phần chủ động ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm.

KTNN cũng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VIII. Lãnh đạo KTNN rất quan tâm tới đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng. Vì vậy, đa số lực lượng kiểm toán viên trẻ, có trình độ học vấn, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ được nâng lên.

“Với những kết quả đó, KTNN đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của đất nước” - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Doãn Anh Thơ tham dự buổi làm việc. Ảnh: PV

Khái quát những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của đất nước năm 2025, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mặc dù rất khó khăn song năm 2025, kinh tế nước ta đã đạt mức tăng trưởng 8,02%, toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt… Những kết quả này đưa quy mô nền kinh tế nước ta đạt 514 tỷ đô la Mỹ, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.026 đô la Mỹ.

Đặc biệt, năm 2025 cũng là năm diễn ra cuộc cách mạng về tổ chức, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Công tác đối ngoại và vị thế của Việt Nam được nâng lên…

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong thành tích chung này, sự đóng góp của KTNN đã góp phần ổn định thu - chi, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào hoạt động KTNN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, vì vậy, KTNN cần tập trung thực hiện cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội trong toàn Ngành, đi sâu đi sát hơn nữa, để KTNN xứng đáng công cụ sắc bén, hữu hiệu của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, KTNN cần thực hiện kiểm toán từ sớm từ xa, nhắc nhở các đơn vị, Bộ, ngành, các địa phương, sử dụng nghiệp vụ và nguồn thông tin đa chiều để chủ động tham mưu, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở các dự án lớn của đất nước.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: PV

Đồng thời, KTNN phải đổi mới phương thức kiểm toán theo hướng gọn, sát, chất lượng. Muốn như vậy, KTNN phải thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; tiếp tục đổi mới tư duy để hoạt động kiểm toán hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu KTNN tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm toán. "Cán bộ kiểm toán phải thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ: Siêng học thì mau biết, siêng suy nghĩ thì có sáng kiến, siêng làm thì thành công, siêng hoạt động thì khỏe. Xây dựng đội ngũ vừa có đức vừa có tài, trong đó, cán bộ kiểm toán phải lấy đức làm gốc để thực hiện nhiệm vụ" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn toàn Ngành đoàn kết, thống nhất cao, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt" để thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ KTNN lần thứ VIII, Nghị quyết của Đảng bộ Quốc hội lần thứ Nhất và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu toàn ngành KTNN thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, bắt tay ngay vào triển khai công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, để đáp ứng yêu cầu công việc sắp tới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: PV

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc các đồng chí lãnh đạo, toàn thể công chức, viên chức, người lao động KTNN và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới có nhiều niềm vui mới, thắng lợi mới.

Thay mặt hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của đồng chí Chủ tịch Quốc hội với toàn ngành KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, nhấn mạnh, những lời chúc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không chỉ là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn mà còn thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng đối với ngành KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước nêu rõ, bước vào năm 2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới ngày càng cao, đòi hỏi KTNN phải quyết tâm hơn nữa, đổi mới hơn nữa trong việc xây dựng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới phương thức kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

“KTNN đang cố gắng chuyển mạnh từ phương thức hậu kiểm chọn mẫu sang phương phức tiền kiểm, kiểm soát thường xuyên, toàn diện theo thời gian thực” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh và khẳng định KTNN sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn để cụ thể hoá vào các chương trình công tác của Ngành./.