Khoảnh khắc ấm áp: 8 "soái ca" quyền lực của ACB lần đầu tiên cùng xuất hiện phát kem trong 3 giờ đồng hồ tặng nhân viên nữ nhân dịp 8/3
Những "soái ca" siêu quyền lực ở ACB, có người từng xuất hiện nhiều trên truyền thông như Chủ tịch Trần Hùng Huy, Tổng giám đốc Từ Tiến Phát, Phó TGĐ Nguyễn Khắc Nguyện, CFPO Trần Vũ Hiền, nhưng cũng có người trước nay vẫn "kín tiếng" như ông Huỳnh Duy Sang- Giám Đốc Khối Thị trường Tài chính, Nguyễn Trần Nam - Giám đốc Khối Ngân hàng Số, hay ông Dương Quốc Tú, Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi TMO; ông Nguyễn Hoài Phương, Giám Đốc Vùng TPHCM & Vùng Hà Nội của ACB cũng có mặt.
Trong không khí rộn ràng chào đón Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm 2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tạo nên một bất ngờ ngọt ngào dành riêng cho các nữ cán bộ nhân viên.
Cụ thể, chiều ngày 6/3, tại trụ sở chính của ACB, 8 vị lãnh đạo nam được mệnh danh là "soái ca" của ACB đã cùng nhau tham gia hoạt động phát kem, kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Không phải những món quà xa xỉ hay nghi thức trang trọng, mà chính những ly kem mát lạnh, ngọt lịm được trao tận tay đã khiến chị em "tan chảy" bởi sự gần gũi và chân thành từ Ban lãnh đạo.
Dẫn dắt hoạt động này là ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB – vị lãnh đạo trẻ trung, năng động luôn nổi bật với phong cách lãnh đạo thân thiện. Ông Huy không chỉ tự tay lấy kem mà còn dành thời gian trò chuyện, gửi lời chúc mừng đến từng nữ nhân viên cán bộ nhân viên. Khoảnh khắc ông cười tươi, trao kem kèm câu đùa vui đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng tích cực.
Tổng giám đốc Từ Tiến Phát là nhân vật chắc chắn không thể vắng mặt. Trong nhiều sự kiện nội bộ của ACB trước đó, vị CEO "soái ca" này cũng đã nhận được "viral" không kém.
Tiếp theo là Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Nguyện. Vị "soái ca" tài năng cũng "hot rần rần" và đốn tim nhiều chị em.
Điều đặc biệt ở sự kiện năm nay là sự góp mặt của nhiều "soái ca" ít khi xuất hiện công khai nhưng nắm giữ vai trò vô cùng quyền lực trong hệ thống ACB. Ví dụ, ông Nguyễn Trần Nam, Giám đốc Khối Ngân hàng Số – người đứng sau những chiến lược số hóa và chuyển đổi lớn của ngân hàng; Ông Huỳnh Duy Sang, Giám đốc Khối Thị trường Tài chính ACB; Ông Dương Quốc Tú, Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi TMO; hay ông Nguyễn Hoài Phương, Giám Đốc Vùng TPHCM & Vùng Hà Nội của ACB.
Được biết, sự kiện lần này do Công đoàn ACB đứng ra tổ chức. Sự có mặt của các vị lãnh đạo quyền lực, vốn bình thường rất bận rộn với chiến lược và điều hành ngân hàng, nay tự tay mang kem tặng các nữ cán bộ nhân viên đã biến ngày chúc mừng 8/3 thành một buổi giao lưu thực sự ấn tượng và đáng nhớ.
