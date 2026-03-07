Khoảnh khắc ấm áp: 8 "soái ca" quyền lực của ACB lần đầu tiên cùng xuất hiện phát kem trong 3 giờ đồng hồ tặng nhân viên nữ nhân dịp 8/3

Trong không khí rộn ràng chào đón Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm 2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tạo nên một bất ngờ ngọt ngào dành riêng cho các nữ cán bộ nhân viên.

Cụ thể, chiều ngày 6/3, tại trụ sở chính của ACB, 8 vị lãnh đạo nam được mệnh danh là "soái ca" của ACB đã cùng nhau tham gia hoạt động phát kem, kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Không phải những món quà xa xỉ hay nghi thức trang trọng, mà chính những ly kem mát lạnh, ngọt lịm được trao tận tay đã khiến chị em "tan chảy" bởi sự gần gũi và chân thành từ Ban lãnh đạo.

Dẫn dắt hoạt động này là ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB – vị lãnh đạo trẻ trung, năng động luôn nổi bật với phong cách lãnh đạo thân thiện. Ông Huy không chỉ tự tay lấy kem mà còn dành thời gian trò chuyện, gửi lời chúc mừng đến từng nữ nhân viên cán bộ nhân viên. Khoảnh khắc ông cười tươi, trao kem kèm câu đùa vui đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng tích cực.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy

Tổng giám đốc Từ Tiến Phát là nhân vật chắc chắn không thể vắng mặt. Trong nhiều sự kiện nội bộ của ACB trước đó, vị CEO "soái ca" này cũng đã nhận được "viral" không kém.

Tổng giám đốc Từ Tiến Phát

Tiếp theo là Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Nguyện. Vị "soái ca" tài năng cũng "hot rần rần" và đốn tim nhiều chị em.

Phó Tổng giám đốc ACB Nguyễn Khắc Nguyện





Ông Trần Vũ Hiền, Giám đốc Quản lý Tài chính và Hiệu quả Tập đoàn - Thành viên Ban điều hành ACB

Bà Đặng Thu Thuỷ, thành viên HĐQT- mẹ của chủ tịch Trần Hùng Huy, đại diện nữ cán bộ ACB mở đầu phần nhận quà đặc biệt trong ngày 8/3

Điều đặc biệt ở sự kiện năm nay là sự góp mặt của nhiều "soái ca" ít khi xuất hiện công khai nhưng nắm giữ vai trò vô cùng quyền lực trong hệ thống ACB. Ví dụ, ông Nguyễn Trần Nam, Giám đốc Khối Ngân hàng Số – người đứng sau những chiến lược số hóa và chuyển đổi lớn của ngân hàng; Ông Huỳnh Duy Sang, Giám đốc Khối Thị trường Tài chính ACB; Ông Dương Quốc Tú, Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi TMO; hay ông Nguyễn Hoài Phương, Giám Đốc Vùng TPHCM & Vùng Hà Nội của ACB.

Ông Nguyễn Trần Nam, Giám đốc Khối Ngân hàng Số ACB

Ông Dương Quốc Tú (bên trái), Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi TMO và ông Trần Vũ Hiền



Ông Nguyễn Hoài Phương, Giám Đốc Vùng TPHCM & Vùng Hà Nội

Ông Dương Quốc Tú, Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi TMO

Ông Trần Vũ Hiền (bên phải) và ông Huỳnh Duy Sang (đeo kính), Giám đốc Khối Thị trường Tài chính ACB

Được biết, sự kiện lần này do Công đoàn ACB đứng ra tổ chức. Sự có mặt của các vị lãnh đạo quyền lực, vốn bình thường rất bận rộn với chiến lược và điều hành ngân hàng, nay tự tay mang kem tặng các nữ cán bộ nhân viên đã biến ngày chúc mừng 8/3 thành một buổi giao lưu thực sự ấn tượng và đáng nhớ.

Bà Đặng Thu Thủy - thành viên HĐQT (ôm hoa) cùng Ban chấp hành Công đoàn ACB

"Trùm cuối" của sự kiện - Công đoàn ACB chụp hình cùng Chủ tịch Trần Hùng Huy



